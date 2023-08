ご覧いただきありがとうございます!

WYM TUCK SKIPPER KNIT POLO ライトグレー M



------------------------------------------

【商品詳細】

◆ブランド

hysteric glamour ヒステリックグラマー

◆カラー/柄

ライムグリーン

◆表記サイズ

S

◆平置き実寸

着丈:68

身幅:48

肩幅:43

袖丈:23

◆素材

コットン 100%

◆状態

目立った傷や汚れのない商品です。

◆その他

------------------------------------------

◆ご不明点がございましたら、

お気軽にコメントにてお声がけください。

◆フォロー割、まとめ割、リピート割ご用意ございます。

その他、注意事項もプロフィール欄を参照ください。

◆24時間以内発送、評価星5を心がけております。

宜しくお願いいたします。

商品の情報 商品のサイズ S ブランド ヒステリックグラマー 商品の状態 目立った傷や汚れなし

