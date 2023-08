STAN SMITH "PYTHON" Exclusiveモデル

新品未使用/完売品

定 価:15400円

サイズ:26cm

【商品説明】

adidas定番大人気モデル、スタンスミス

adidas Originals 別注 STAN SMITH

EDIFICE/IENA ダブルネーム

"PYTHON"

EDIFICE/IENAの2023年限定モデル"PYTHON"新品未使用品となります。

サイズは稀少な26cm。

先行予約&年始オンライン販売分共に即完売となった商品です。

ホワイトと記載されていますが実際にはクリーム色のような、流行のくすみカラーの色味です!EDIFICEの綺麗めな服にも合わせやすいカラーで、2023年モデルはパイソン柄、踵のスタンスミス のサインもシックでカッコイイです。

テニスシューズ「ハイレット(Hilet)」をベースに、テニスプレイヤー スタン・スミスの名を冠して誕生した「スタンスミス」。 誕生以来、ファッションやストリートシーンで人気を博し、アディダスのベストセラーシューズとなりました。長年にわたり、人々に愛されてきたアディダス スタンスミス。EDIFICEとIENAの共同開発モデルも幾度となく完売を繰り返しました。 そして、今作では刷新されたデザインで新たな”The Standard White Shoes”を提案致します。

#アディダス

#adidas

#adidasoriginals

#スタンスミス

#stansmith

#エディフィス

#edifice

#別注

#スニーカー

商品の情報 商品のサイズ 26cm ブランド アディダスオリジナルス 商品の状態 新品、未使用

