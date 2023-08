【正規品】

【正規品】❤︎TORY BURCH トリーバーチ❤︎ショルダーバッグ ゴールド金具 チェーンバッグ レザー 黒 ブラック ロゴ型押し デカロゴ 財布 クラッチバッグ❤︎ショルダー紐を中にしまえばクラッチ バッグとしてもお使い頂けます【サイズ】縦 16cm横 21cmマチ4cmショルダー紐130cm五段階調整【カラー】ブラック【仕様】マグネット開閉式 内側オープンポケット×2 ファスナーポケット×2【素材】レザー 本革【付属品】現品のみ※ 古物商許可証取得していますブランドリユース店質屋・古物市場・ストア商品鑑定済商品です。❤︎万が一偽物だった場合は返品、返金承ります。❤︎ユーズド品ですので、神経質な方や完璧を求められる方は方は購入をお控えくださいませ。❤︎ 梱包は極力コンパクトになるようにお包みさせて頂きます。❤︎ご購入前にプロフィールの確認をお願いします^_^★お得なフォロー割引実施中です!フォローしてくださった方には↓フォロー割200円引き❤︎おまとめ割300円引き❤︎2000円以下お値下げ不可送料無料 レディースバッグ ハンドバッグ ショルダーバッグ 2wayバック 通勤 通学 ビジネス マザーズバッグ レザー#きーなのお店 ア-535-097919

