最安 Sonnar ⭐︎5年保証⭐︎SONY T* F1.8SEL55F18Z 55 FE レンズ(単焦点)

ご覧頂き、ありがとうございます。

美品 ヤシカ YASHINON DS-M 50mm F1.7 オールドレンズ

こちらはソニーストア大阪にて、2023年1月に購入したレンズです。

新品級 NIKON AI-S NIKKOR 50mm f1.8 MF Y095

ソニーストアの5年延長保証を付けておりますので、

TTARTISAN 28mm F5.6 Leica Mマウント

2028年1月まで保証が受けられます。

❁明るい単焦点❁高速AF❁キャノン EF 40mm F2.8 STM

購入明細書もおつけします。

めしださま専用FUJIFILM XF30mmF2.8 R LM WR Macro



FE 50mm F1.8 SEL50F18F

またオマケとして、HAKUBAのXC proのレンズフィルターもお付けします。

【難あり】キャノン CR 50mm f1.8 コパルシャッター M-39マウント



SMC PENTAX-FA 645 75mm F2.8 ペンタックス 中判レンズ

宜しくお願い致します。

商品の情報 商品のサイズ α Eマウント ブランド ソニー 商品の状態 未使用に近い

ご覧頂き、ありがとうございます。こちらはソニーストア大阪にて、2023年1月に購入したレンズです。ソニーストアの5年延長保証を付けておりますので、2028年1月まで保証が受けられます。購入明細書もおつけします。またオマケとして、HAKUBAのXC proのレンズフィルターもお付けします。宜しくお願い致します。

商品の情報 商品のサイズ α Eマウント ブランド ソニー 商品の状態 未使用に近い

hassel用carlzeiss distagon 50mm f4 ジャンクTAMRON SP 35mm F/1.8 Di VC USD【値下げしました】【美品】AF-S NIKKOR 58mm F1.4G Fマウント【ニコン】M.ZUIKO DIGITAL 17mm F1.8 交換レンズ美品！現在の最優秀レンズの一つ！CONTAX Planar 135mm AEG単焦点レンズ H-H014 14mm 2.5 / ワイコンDMW-GWC1