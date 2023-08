ビックリマン

ビッグアルバム

次界編

※写真10のアルバムは付属しませんのでご注意下さい。

初期スレ等気にする方は購入ご遠慮下さい。

傷や汚れの判断には個人差があるので「やや傷や汚れあり」

としてます。

<トラブル防止のための注意事項>

(注1)

あくまでも中古カードのため、商品の状態は傷や汚れは、写真にてご確認・ご判断下さい。

(注2)

あくまでも中古のカードのため、折れ、反り、傷、汚れ、剥がれ等に神経質な方はご遠慮下さい。

(注3)

評価の悪い方への販売は原則お断りしておりますのでご了承下さい。

(注4)

ご購入後、商品状態による不備又は異なる場合以外のクレーム、キャンセル等は一切受付けておりません。

(注5)

商品において内容ご確認のもとご購入いただいたのにも関わらず、受取評価を「普通・悪い」はご遠慮下さい。

メルカリ便に変更も可能『+140円』です。

ビックリマン

チョコ

アイス

ヘッド

ホロ

まとめ

極美品

完品

美品

シール

天使

悪魔

ロッテ

当時物

チョコ版

懸賞版

ビックリマンシール

次界編

初期

アルバム

ビニコ

裏黄

裏青

裏濃黄

プリズムサークル

後半弾

すくみ

人気シリーズ···ビックリマン

販売方法···まとめ売り

商品の情報 商品の状態 やや傷や汚れあり

