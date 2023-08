特別出品 世界陸上 銀メダリスト

※ブルマのみの販売です

特別出品 陸上 ユニフォーム 女子陸上走り幅跳びダリア クリシナ。

女子ロシア陸上 走り幅跳び

超美貌のダリア クリシナ選手

つ様

ユニフォーム

競技会着用

世界陸上 東京オリンピック 日本代表陸上競技 サンライズレッド代表選手支給非売品

貴重品で約26万以上で取引されてた

超入手困難品です。

ユニフォームだけでも かなりの価値あります。

コレクション出品。

陸上走り幅跳び

陸上競技

ロシア

コスチューム

美人

激レア

世界陸上

超美女

世界選手権

81

000

ユニフォーム。

商品の情報 ブランド ナイキ 商品の状態 傷や汚れあり

特別出品 世界陸上 銀メダリスト※ブルマのみの販売です女子ロシア陸上 走り幅跳び超美貌のダリア クリシナ選手 ユニフォーム競技会着用貴重品で約26万以上で取引されてた超入手困難品です。ユニフォームだけでも かなりの価値あります。コレクション出品。陸上走り幅跳び陸上競技ロシアコスチューム美人激レア世界陸上超美女世界選手権81 000ユニフォーム。

