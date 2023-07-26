【18％OFF】 美品✨ HYKE デニム ロングコート S スプリング 春 インディゴ ロングコート

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こちらのアイテムは自身で使用、着用していない為、サイズ感等は採寸をご参考にお願い致します。

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商品の情報 商品のサイズ S ブランド ハイク 商品の状態 目立った傷や汚れなし

ご覧頂きありがとうございますm(_ _)mサイズ総丈 91.5cm着丈 88.5cm身幅 48cm肩幅 38.5cm袖丈 60cmこちらのアイテムは自身で使用、着用していない為、サイズ感等は採寸をご参考にお願い致します。ご質問等御座いましたらコメントにてよろしくお願いします<(_ _)>✄--------------------------‐✄フォロー割も実施中!!・5,000~9,999円：300円引き・10,000~19,999円：400円引き・20000円~：500円引きコメント欄にてフォローしたとお声掛け下さいm(_ _)m✄-------------------‐------- ✄HYKE ハイクデニム ロングコートインディゴ春コート スプリングコートステンカラーチェスターコート

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