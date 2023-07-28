【あす楽対応】 【新品正規品】JIL SANDER カンノーロ　スモール ショルダーバッグ ショルダーバッグ

※国内販売価格 : 206800円

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※付属品は写真に載せているもの（ハンガーは私物につき、付属しません）

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※当ショップのお取り扱い商品は全て正真正銘本物なので、本物ですか？のご質問はスルーさせて頂きます。

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■商品詳細

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Jil Sander カンノーロバッグ。

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■型番

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商品の情報 ブランド ジルサンダー 商品の状態 新品、未使用

※国内販売価格 : 206800円※お値下げ不可です。お値段交渉はご遠慮ください。※イタリアの正規販売店で購入した新品、正規品です!※付属品は写真に載せているもの（ハンガーは私物につき、付属しません）※当ショップのお取り扱い商品は全て正真正銘本物なので、本物ですか？のご質問はスルーさせて頂きます。※スムースにお取引できますよう、プロフィールを必ずお読みください。【新品正規品】JIL SANDER カンノーロCannolo スモール ショルダーバッグ ■商品詳細Jil Sander カンノーロバッグ。調節可能なレザーストラップ、内側にカードスロット、マグネットボタンで開閉します。レザーライニング、ロゴのディテール。素材：カーフレザー｜カーフレザー100% カラー：Blackカラー：Ivory（ゴールドトーン）サイズ：幅 28 cm 高さ 13 cm マチ 10 cm■型番J07WD0023P5609106

商品の情報 ブランド ジルサンダー 商品の状態 新品、未使用

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