人気を誇る GH5S-K　2枚 LUMIX SDXC 高画質レンズ　おまけ SONY デジタルカメラ

使用機会がなくなり、購入ご保管されていたものです。

Canon IXY DIGITAL 900 IS

当時だと総額40万円弱程度なのでお得だと思います。 早いものがちとします。

RICOH リコー WG-50 ブラック ポーチ付

高額なので評価がない方悪い方はNC&NRです。

Canon Kiss x9



Canon EOS KISS X9 ボディBK(一眼レフ)本日のみ限定1万円引き

・Panasonic (パナソニック)

キヤノン デジタルカメラ IXY 200 SL

LUMIX DC-GH5S-K ボディ 予備バッテリーDMW-BLF19 付 2019/12〜 三星10年保証（無料タイプ） 付き

CASIO カシオ EXILIM EX-M1 動作品 ワンオーナー

未開封品

md45b365tn キャノン Canon EOS 55



あゆら様専用 ダブルレンズ、付属品が超充実の大満足セット❤️Nikon D7000

・【美品】 パナソニックLEICA DG VARIO-EL MARIT &-18mm/F2.8-4.0 ASPH. [H-E08018]

D750とAF-S NIKKOR 35mm f/1.8G EDのセット

中古美品ですが、傷など気になる方はご遠慮ください。

富士フイルム X-S10 XC15-45mmレンズキット オプション付き



EOS 7D MARK2 ボディ+おまけ（レンズ、SDカード）

・ソニー SONY SDXC メモリーカード 128GB SF-E128 Class10 UHS-II対応 新品未使用こちらを2枚

【良好】Canon EOS Kiss x2 ダブルズームキット



SONY NEX−7 & 3.5-5.6/18-55 OSS キットレンズ

・おまけ（中古品)

SONY デジタルカメラ Cyber-shot シルバー DSC-W810

Kenko PRO１ Digital 67mm

【ジャンク様専用】LUMIX DMC-GM1SK＋革ケース＋クッションケース

DJI OSMO - DJI FM-15フレキシブルマイクロフォン

SONY NEX−5R NEX-5RLシャッターカウント6660回



Nikon COOLPIX B700

パナソニック ルミックス LUMIX DC-GH5S ボディ

LEICA ライカ C-LUX 1

ブランド：Panasonic LUMIX LUMIX Gシリーズ

オリンパス OLYMPUS E-P5 14-42mm セット

付属レンズ：本体のみ

D7200

レンズマウント：マイクロフォーサーズマウント

❤️新品カメラバッグ付き❤️Nikon D70s 広角レンズセット❤️

手ブレ補正種類：ボディ内手ブレ補正

Canon EOS Kiss M 本体

センサーサイズ：フォーサーズ

野球や運動会撮影に❤️D5100ダブルレンセット●自撮り&iphoneに転送OK

有効画素数：1028 万画素

【美品】Reflex-NIKKOR C 500mm F8 フィルター付

総画素数：1193 万画素

Wi-Fi、Bluetooth機能キャノンCanon EOS kiss x9i

シャッタースピード(速)：16000 分の1秒

富士フイルムX-Q2 純正バッテリーチャージャー付

シャッタースピード(遅)：60 秒

最終値下げ★SONY ILCE−7M3 α7III

標準感度（ISO）：51200 ISO

FUJIFILM X10

拡張感度（ISO）：204800 ISO

☆良品【RICOH】WG-40 リコー

連写撮影/秒：60.0 コマ

Canon EOS 80D(W) ボディ バッテリー付き

ファインダー：あり

♥️説明書♥️超望遠レンズ付♥️Canon EOS Kiss X4 一眼レフ

ファインダー倍率：1.52 倍

専用です OLYMPUS STYLUS XZ-10 BLACK

液晶モニターサイズ：3.2 インチ

RICOH リコー GR3x

液晶モニタータイプ：バリアングル液晶

【ジャンク品】デジタルカメラ デジタルビデオカメラ まとめ売り 9台

記録画素数（動画）：フルハイビジョン（1920×1080） 4K UHD（3840×2160） DCI 4K（4096×2160）

❁初心者オススメ❁Canon eos kiss X7i ダブルズームレンズセット

動画記録フレームレート（fps）：240 fps

OLYMPUS OM-D E-M5 MarkIII＋14-150㎜レンズセット

電池種類：専用リチウムバッテリー

SONY NEX−5T NEX-5TL(B)

本体総質量：660.0 g

商品の情報 ブランド パナソニック 商品の状態 新品、未使用

使用機会がなくなり、購入ご保管されていたものです。当時だと総額40万円弱程度なのでお得だと思います。 早いものがちとします。高額なので評価がない方悪い方はNC&NRです。 ・Panasonic (パナソニック)LUMIX DC-GH5S-K ボディ 予備バッテリーDMW-BLF19 付 2019/12〜 三星10年保証（無料タイプ） 付き未開封品 ・【美品】 パナソニックLEICA DG VARIO-EL MARIT &-18mm/F2.8-4.0 ASPH. [H-E08018] 中古美品ですが、傷など気になる方はご遠慮ください。・ソニー SONY SDXC メモリーカード 128GB SF-E128 Class10 UHS-II対応 新品未使用こちらを2枚・おまけ（中古品)Kenko PRO１ Digital 67mmDJI OSMO - DJI FM-15フレキシブルマイクロフォンパナソニック ルミックス LUMIX DC-GH5S ボディブランド：Panasonic LUMIX LUMIX Gシリーズ付属レンズ：本体のみレンズマウント：マイクロフォーサーズマウント手ブレ補正種類：ボディ内手ブレ補正センサーサイズ：フォーサーズ有効画素数：1028 万画素総画素数：1193 万画素シャッタースピード(速)：16000 分の1秒シャッタースピード(遅)：60 秒標準感度（ISO）：51200 ISO拡張感度（ISO）：204800 ISO連写撮影/秒：60.0 コマファインダー：ありファインダー倍率：1.52 倍液晶モニターサイズ：3.2 インチ液晶モニタータイプ：バリアングル液晶記録画素数（動画）：フルハイビジョン（1920×1080） 4K UHD（3840×2160） DCI 4K（4096×2160）動画記録フレームレート（fps）：240 fps電池種類：専用リチウムバッテリー本体総質量：660.0 g

商品の情報 ブランド パナソニック 商品の状態 新品、未使用

SONY デジカメ【美品】ソニー SONY Cyber-shot DSC-WX500 ブラックmc31c241tn FUJIFILM FinePix F450F28/5059A-23 キャノン EOS Kiss X50 レンズキットNikon coolpix 950デジカメ Y2K クールピクス オールド