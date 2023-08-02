人気を誇る GH5S-K　2枚 LUMIX SDXC 高画質レンズ　おまけ SONY デジタルカメラ

使用機会がなくなり、購入ご保管されていたものです。
Canon IXY DIGITAL 900 IS
当時だと総額40万円弱程度なのでお得だと思います。 早いものがちとします。
RICOH リコー WG-50 ブラック ポーチ付
高額なので評価がない方悪い方はNC&NRです。
Canon Kiss x9
Canon EOS KISS X9 ボディBK(一眼レフ)本日のみ限定1万円引き
・Panasonic (パナソニック)
キヤノン デジタルカメラ IXY 200 SL
LUMIX DC-GH5S-K ボディ 予備バッテリーDMW-BLF19 付 2019/12〜 三星10年保証（無料タイプ） 付き
CASIO カシオ EXILIM EX-M1 動作品 ワンオーナー
未開封品
md45b365tn キャノン Canon EOS 55
あゆら様専用 ダブルレンズ、付属品が超充実の大満足セット❤️Nikon D7000
・【美品】 パナソニックLEICA DG VARIO-EL MARIT &-18mm/F2.8-4.0 ASPH. [H-E08018]
D750とAF-S NIKKOR 35mm f/1.8G EDのセット
中古美品ですが、傷など気になる方はご遠慮ください。
富士フイルム X-S10 XC15-45mmレンズキット オプション付き
EOS 7D MARK2 ボディ+おまけ（レンズ、SDカード）
・ソニー SONY SDXC メモリーカード 128GB SF-E128 Class10 UHS-II対応 新品未使用こちらを2枚
【良好】Canon EOS Kiss x2 ダブルズームキット
SONY NEX−7 & 3.5-5.6/18-55 OSS キットレンズ
・おまけ（中古品)
SONY デジタルカメラ Cyber-shot シルバー DSC-W810
Kenko PRO１ Digital 67mm
【ジャンク様専用】LUMIX DMC-GM1SK＋革ケース＋クッションケース
DJI OSMO - DJI FM-15フレキシブルマイクロフォン
SONY NEX−5R NEX-5RLシャッターカウント6660回
Nikon COOLPIX B700
パナソニック ルミックス LUMIX DC-GH5S ボディ
LEICA ライカ C-LUX 1
ブランド：Panasonic LUMIX LUMIX Gシリーズ
オリンパス OLYMPUS E-P5 14-42mm セット
付属レンズ：本体のみ
D7200
レンズマウント：マイクロフォーサーズマウント
❤️新品カメラバッグ付き❤️Nikon D70s 広角レンズセット❤️
手ブレ補正種類：ボディ内手ブレ補正
Canon EOS Kiss M 本体
センサーサイズ：フォーサーズ
野球や運動会撮影に❤️D5100ダブルレンセット●自撮り&iphoneに転送OK
有効画素数：1028 万画素
【美品】Reflex-NIKKOR C 500mm F8 フィルター付
総画素数：1193 万画素
Wi-Fi、Bluetooth機能キャノンCanon EOS kiss x9i
シャッタースピード(速)：16000 分の1秒
富士フイルムX-Q2 純正バッテリーチャージャー付
シャッタースピード(遅)：60 秒
最終値下げ★SONY ILCE−7M3 α7III
標準感度（ISO）：51200 ISO
FUJIFILM X10
拡張感度（ISO）：204800 ISO
☆良品【RICOH】WG-40 リコー
連写撮影/秒：60.0 コマ
Canon EOS 80D(W) ボディ バッテリー付き
ファインダー：あり
♥️説明書♥️超望遠レンズ付♥️Canon EOS Kiss X4 一眼レフ
ファインダー倍率：1.52 倍
専用です OLYMPUS STYLUS XZ-10 BLACK
液晶モニターサイズ：3.2 インチ
RICOH リコー GR3x
液晶モニタータイプ：バリアングル液晶
【ジャンク品】デジタルカメラ デジタルビデオカメラ まとめ売り 9台
記録画素数（動画）：フルハイビジョン（1920×1080） 4K UHD（3840×2160） DCI 4K（4096×2160）
❁初心者オススメ❁Canon eos kiss X7i ダブルズームレンズセット
動画記録フレームレート（fps）：240 fps
OLYMPUS OM-D E-M5 MarkIII＋14-150㎜レンズセット
電池種類：専用リチウムバッテリー
SONY NEX−5T NEX-5TL(B)
本体総質量：660.0 g
SONY デジカメ
【美品】ソニー SONY Cyber-shot DSC-WX500 ブラック
mc31c241tn FUJIFILM FinePix F450
F28/5059A-23 キャノン EOS Kiss X50 レンズキット
Nikon coolpix 950デジカメ Y2K クールピクス オールド
使用機会がなくなり、購入ご保管されていたものです。当時だと総額40万円弱程度なのでお得だと思います。 早いものがちとします。高額なので評価がない方悪い方はNC&NRです。 ・Panasonic (パナソニック)LUMIX DC-GH5S-K ボディ 予備バッテリーDMW-BLF19 付 2019/12〜 三星10年保証（無料タイプ） 付き未開封品 ・【美品】 パナソニックLEICA DG VARIO-EL MARIT &-18mm/F2.8-4.0 ASPH. [H-E08018] 中古美品ですが、傷など気になる方はご遠慮ください。・ソニー SONY SDXC メモリーカード 128GB SF-E128 Class10 UHS-II対応 新品未使用こちらを2枚・おまけ（中古品)Kenko PRO１ Digital 67mmDJI OSMO - DJI FM-15フレキシブルマイクロフォンパナソニック ルミックス LUMIX DC-GH5S ボディブランド：Panasonic LUMIX LUMIX Gシリーズ付属レンズ：本体のみレンズマウント：マイクロフォーサーズマウント手ブレ補正種類：ボディ内手ブレ補正センサーサイズ：フォーサーズ有効画素数：1028 万画素総画素数：1193 万画素シャッタースピード(速)：16000 分の1秒シャッタースピード(遅)：60 秒標準感度（ISO）：51200 ISO拡張感度（ISO）：204800 ISO連写撮影/秒：60.0 コマファインダー：ありファインダー倍率：1.52 倍液晶モニターサイズ：3.2 インチ液晶モニタータイプ：バリアングル液晶記録画素数（動画）：フルハイビジョン（1920×1080） 4K UHD（3840×2160） DCI 4K（4096×2160）動画記録フレームレート（fps）：240 fps電池種類：専用リチウムバッテリー本体総質量：660.0 g