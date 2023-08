スペシャルオファ 【2022年限定版】F1 Autocourse 年鑑 ホンダ優勝記念 趣味/スポーツ/実用

◆◆内容◆◆

五行易の学び方 目的別実占例73題 角山素天 著

F1のバイブル 世界最高峰のグランプリ年鑑「オートコース」2021-22年版

◆◆仕様◆◆

洋書 英語

モータースポーツ F1

写真集

ハードカバー

32 × 24 cm

416ページ

出版社ICON Publishing Ltd

◆◆状態◆◆

ハードカバー、中身ともに新品未使用ですが、ケース等付けて保管しているわけではないので神経質な方はご留意下さい。

定価同レベルの価格での出品です。

市場に出回らない商品の為、お早めにお求め下さい。

即購入OKです。

#f1 #honda #フェルスタッペン

商品の情報 商品の状態 新品、未使用

