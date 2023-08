★日本の職人技★ 希少　ナンバーナイン　スラムダンク　コラボ　プリント　半袖Tシャツ　XL Tシャツ/カットソー(半袖/袖なし)

【商品説明】

NUMBER (N)INE

SLAM DUNK

[カラー]ブラック ホワイト

[サイズ]3表記 XL表記

肩幅45

着丈72

身幅49

[素材]

綿100

[コンディション]

10段階評価中8

●注意事項●

・古着の取り扱いにつき神経質な方はご遠慮ください、基本的に返品交換は不可能ですがこちらに記載以外の問題がありましたら対応いたしますのでご連絡くださいませ。

・出品商品は、ブランド直営店、もしくはブランドショップで購入した物で、全て鑑定済の正規品になります。

ご安心してお求め下さい。

コンディション表記について

10-新品もしくは未使用品

9-新品に近い美品、5回以内使用程度

8-目立つ傷汚れのない美品

7-使用感はあるが目立つ傷汚れのない美品

6-使用感が目立つ並品、傷汚れはなし

5-目立たないが小さな傷汚れ等見受けられる

4-明らかなる傷汚れが2箇所以上あり

3-大きな汚れあり

2-破損、使用時の問題があるが使用は可能

1-使用不可のジャンク品

☆その他にも随時お買い得商品をアップしておりますのでフォローお願い致します♪

#古着屋mogu #古着 #原宿 #お洒落古着 #アウトドア #スポーツ #ヴィンテージ #90s #vintage #ブランド古着

商品の情報 商品のサイズ XL(LL) ブランド ナンバーナイン 商品の状態 目立った傷や汚れなし

