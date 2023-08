【超安い】 EP マイガールス／モーレツのブルース "サイン入り" 邦楽

<コンディション>

EP マイガールス/モーレツのブルース "サイン入り"

ジャケット 良好

盤質 良好

ビニール袋 新品

<コメント>

・メンバー3人のサイン入りです。

・50年前の物とは思えない、日本一の

コンディションと自負しております。

・NHK The Coversの「うもれうた」で

紹介されました。

<注意事項>

写真を十分ご確認のうえ、中古品であるということを

ご理解いただきご購入をお願いします。

商品の情報 商品の状態 目立った傷や汚れなし

