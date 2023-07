○ブランド

○商品説明

¥26,400 税込

大人の遊び心が詰まった、オリジナルプリントのボウタイブラウス。

幾何学調にデフォルメされたアート風のハートやリップ柄がモダンで、コーディネートの主役としての存在感を放ちます。

透け感のないポリエステル素材でお作りしたベーシックなシルエット。

首元に添えたボウタイが華やかなムードを纏います。

キナリはイエローやグリーンをアクセントに、ブラックはピンクやレッドでコントラストが効いた、品良く着映える上品な仕上がり。

まだ肌寒さのある季節はニットカーディガンやジャケットのインナーに、暖かくなったらこの一枚で。

春の訪れとともに着たくなる、シーズンスタイルにぴったりなブラウスです。

○サイズ 38

着丈 66cm

身幅 47cm

肩幅 35cm

袖丈 61cm

若干の誤差はご了承ください。

○状態

新品未使用タグ付きの極美品です✨

他にもレディースアイテムを多数出品しております!こちらからご覧くださいませ☆

#poisladies

☁︎フォロー割、まとめ割について☁︎

・フォローしていただきその旨をコメントにてお伝えください。

〜¥3000…-¥100

〜¥5000…−¥200

〜¥10000…−¥300

¥10001〜…-¥500

更にまとめ買い割引として、

2点以上購入いただくと合計金額より500円割引させて頂きます。

画像や説明をご覧いただいたり、質問欄を活用いただき、ご理解いただいた上でご購入ください。

又、他サイトに掲載している商品もございますので急遽出品を停止させていただく場合もございますがご了承くださいませ。

気持ちの良い取引が出来ると嬉しいです。

よろしくお願い致します❄︎

商品の情報 商品のサイズ L ブランド グレースコンチネンタル 商品の状態 新品、未使用

