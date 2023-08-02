正規品! 新品 メゾンマルジェラ MM6 イーストパック ジャパニーズ トートバッグ 青 トートバッグ

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出品時は一般料金の宅急便送料着払いに設定しております。

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直ぐにお買い上げ頂ける場合のみ、送料元払い(着払いよりお得な契約料金:宅急便:全国一律900円)でお受け出来ます。

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お得な送料元払いをご希望の場合は設定と価格を変更しますので、必ず購入前に発送方法と共にご連絡下さい。

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MM6 Maison Margiela × Eastpakのバッグ 、新品未使用品です。

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お値引きは考えておりませんので、値下げの質問はご遠慮下さい。2点以上購入して頂けますと、同梱の場合送料を無料にさせて頂きます。#むマルジェラ出品一覧#むファッション小物出品一覧#むバッグ出品一覧#む出品商品一覧出品時は一般料金の宅急便送料着払いに設定しております。直ぐにお買い上げ頂ける場合のみ、送料元払い(着払いよりお得な契約料金:宅急便:全国一律900円)でお受け出来ます。お得な送料元払いをご希望の場合は設定と価格を変更しますので、必ず購入前に発送方法と共にご連絡下さい。※購入後、発送方法の変更はお受けできません。MM6 Maison Margiela × Eastpakのバッグ 、新品未使用品です。※色違いも出品中です新品 定価34100円 メゾンマルジェラ MM6 x イーストパック ジャパニーズ トートバッグ 青 ブルー 三角 21awコラボ Maison Margiela Eastpak2021-2022awアイテムで、通年使える丈夫で上質なナイロン素材を使用し、リバースをテーマにしたシーズンで、Maison Margiela代表する日本の伝統的な折り紙に着想を得た「ジャパニーズ」トート型、肩掛けも可、シーズンオリジナルロゴラベル、など細部まで凝ったデザインです。 幅広いスタイルにお使い頂け、オールシーズン大活躍のアイテムです。状態は新品未使用。サイズは自然に置いて、高さ(ハンドルまでで):約51.5cm、幅:約49.5cm。色はブルー表記。タグ付き。保管袋付き。国内定価は税込み34,100円。海外正規店購入の100%本物。商品と共に個人情報を隠した購入明細書のコピーをお付け致します。他にも多数商品を出品しております。是非マイページも合わせてご覧下さい。よろしくお願い致します。

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