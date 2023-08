☆シンプルながらも高級感のあるビジネスリュック☆

【WONDER BAGGAGE】 ワンダーバゲージ

GOODMANS MG BUSINESS SACK ビジネスリュック

WB-G-026

カラー:BLACK/ブラック

新品・未使用(タグ付)

定価31,000円(税込34,100円)

バッグの持ち手やファスナーなど随所に経年変化を楽しめるレザー、

表面生地は「バリスタ―ナイロン」という世界最高クラスのナイロン生地を使用。

上品でワンランク上の品格のあるビジネスリュック。

前面ポケットには素早く取り出したい小物などの収納に便利。

メイン収納内部には13インチのPCを収納できるPC専用ポケットを完備。

サイドのスナップボタンを外せばフルオープンに開くことが可能。

背面に隠しポケットがあり、お財布やスマートフォンなどの収納にも安心。

書類やPC収納に丁度良いマチ幅がカジュアルになり過ぎず、

ビジネスシーンにもスタイリッシュに合わせられシルエット。

目を引く持ち手部分には何枚もの革を重ねて縫製し、

厚みがありながらも持ちやすく手に優しい作り。

高級感のあるサインプルなデザインと、

細部まで作りこまれた信頼と安心の日本製です★

幅30.5㎝×縦42.5㎝×マチ8.5㎝

重さ 約970g

◆送料につきまして◆

北海道・九州・四国・沖縄・離島のみ

別途一部ご負担いただく場合がございます。

(地域や商品サイズにより異なりますので

上記地域に該当する場合は都度送料詳細をご案内いたします)

#新品

#未使用

#リュック

#バックパック

#ビジネス

#WONDERBAGGAGE

#ワンダーバゲージ

#GOODMANS

#通勤

#通学

#日本製

商品の情報 商品の状態 新品、未使用

☆シンプルながらも高級感のあるビジネスリュック☆ 特別価格にて出品致します!☆3色を各1本ずつのみの出品なのでお早めにどうぞ!☆ 【WONDER BAGGAGE】 ワンダーバゲージGOODMANS MG BUSINESS SACK ビジネスリュックWB-G-026カラー:BLACK/ブラック新品・未使用(タグ付)定価31,000円(税込34,100円)バッグの持ち手やファスナーなど随所に経年変化を楽しめるレザー、表面生地は「バリスタ―ナイロン」という世界最高クラスのナイロン生地を使用。上品でワンランク上の品格のあるビジネスリュック。前面ポケットには素早く取り出したい小物などの収納に便利。メイン収納内部には13インチのPCを収納できるPC専用ポケットを完備。サイドのスナップボタンを外せばフルオープンに開くことが可能。背面に隠しポケットがあり、お財布やスマートフォンなどの収納にも安心。書類やPC収納に丁度良いマチ幅がカジュアルになり過ぎず、ビジネスシーンにもスタイリッシュに合わせられシルエット。目を引く持ち手部分には何枚もの革を重ねて縫製し、厚みがありながらも持ちやすく手に優しい作り。高級感のあるサインプルなデザインと、細部まで作りこまれた信頼と安心の日本製です★幅30.5㎝×縦42.5㎝×マチ8.5㎝重さ 約970g◆送料につきまして◆北海道・九州・四国・沖縄・離島のみ別途一部ご負担いただく場合がございます。(地域や商品サイズにより異なりますので上記地域に該当する場合は都度送料詳細をご案内いたします)#新品#未使用#リュック#バックパック#ビジネス#WONDERBAGGAGE#ワンダーバゲージ#GOODMANS#通勤#通学#日本製

