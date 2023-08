【2022福袋】 新品同様M.ZUIKO 40-150 1.4xテレコンキット PRO F2.8 レンズ(ズーム)

M.ZUIKO DIGITAL ED 40-150mm F2.8 PRO 1.4x テレコンバーターキット 新品同様 完動品です。

M.ZUIKO DIGITAL ED 40-150mm F2.8 PRO 1.4x テレコンバーターキット 新品同様 完動品です。購入時2時間程のテスト撮影のみです。素人目視ですが、レンズ内もカビ・チリ・埃・汚れは確認できません。本日(3月29日)確認のため撮影してみました。ズーム/フォーカス/異音など動作も問題ありません。保管は、購入時の梱包紙に包んだまま防湿庫保管です。1.4x テレコンバーターおよびポーチは未開封です。レンズ本体用のポーチも未開封です。フード未使用です。キャンペーンのために元箱底面のバーコード部分を切り取ってあります。●商品についてマイクロフォーサーズマウントです。オリンパス・パナソニックのカメラに使用できます。高画質を誇るオリンパスの F2.8 PRO レンズです。フルサイズに換算すると80-300ミリです。1.4x テレコンバーターを使用すると112-420ミリになります。

