【ギフト】 system_a Arc'teryx チェクサ ジャケット ハイブリッド ナイロンジャケット

CHEXAHYBRIDJACKET

Coreloft™ インサレーションが体を温め、サイド、袖、襟のフリースがストレッチ性と通気性のある保温性能を提供する1枚でも頼りになるハイブリッドミッドレイヤー。クリーンで現代的な外見でありながら、動きやすさを追求した立体構造パターン。

商品の情報 商品のサイズ M ブランド アークテリクス 商品の状態 新品、未使用

CHEXAHYBRIDJACKETCoreloft™ インサレーションが体を温め、サイド、袖、襟のフリースがストレッチ性と通気性のある保温性能を提供する1枚でも頼りになるハイブリッドミッドレイヤー。クリーンで現代的な外見でありながら、動きやすさを追求した立体構造パターン。アークテリクスシステムaBEAMSビームスコラボノースフェイスbeta jacketベータジャケットスタイリスト私物1LDKCreekアトム AR フーディAtomBEAMS 別注 wmns Beta JJJJoundAURALEEDAIWA PIER39Comoli Jackt A.HSSZminnanoalpha ZETA ゼータ

商品の情報 商品のサイズ M ブランド アークテリクス 商品の状態 新品、未使用

