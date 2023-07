ご覧いただきありがとうございます!

ジョーダン1 jordan1 セメント 23.5cm

大変人気で店頭ネット即完売した40周年記念の希少モデルとなります!!

商品番号: DQ7584-300

サイズ:23.5 cm

状態: 新品未使用、箱、タグ有

※箱切り品です。(写真後半)

入金確認後、24〜48時間以内発送致します。(できない場合もございます。お急ぎの場合、コメント欄にて確認お願い致します。)

カラー···ホワイト グリーン

スニーカー型··· ハイカット

履き口···紐

柄・デザイン···無地

※購入時から箱に傷や凹みがある場合があります。

気にされる方はご購入お控えください。シューズの製法上、接着剤の付着や購入時からの汚れ、縫製のズレ・歪み、レザー部分にムラがある場合がありますが、元々の製品自体の仕様になります。不良品ではございませんので予めご了承ください。個人の自宅保管しているものである為、完璧を求められる方はご購入をお控えください。すり替え等トラブル防止の為へ ん

品 はご遠慮願います。

※質問対応できますので気軽にコメント下さい。 宜しくお願いします。 CW2288-111 やDD8959-100など、他の人気のスニーカーも出品しております。良かったら見ていただけると嬉しいです。

ラッキーグリーン

商品の情報 商品のサイズ 23.5cm ブランド ナイキ 商品の状態 新品、未使用

