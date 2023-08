【商品名】

【商品名】 DENON プリメインアンプ PMA2000ジャンク品【梱包内容】本体と電源ケーブルです【外観】天井左側の中央角に少し凹みあります。(写真7枚目)その他は経年劣化による一般的なくすみで、目立った傷などはありません。簡易的な拭き掃除はしてあります。【状態】音は良い音で鳴りますが、時折カチッという音がして数秒間、音が途切れます、10分、20分途切れない事もあれば、1分間に数回途切れたりします。数年前までは、input selectorで選択箇所によっては途切れずに鳴っていたのですが現在はどこを選択しても似たような症状です。以上の事を踏まえて納得した上での購入をお願いします。【発送】代替えの段ボールに振動に耐えられるようクッション材を敷き詰めて発送します。【注意事項】※値下げ交渉はご遠慮下さい。※返品もお断りします。アンプ種類···プリメインアンプDAC···DACなしハイレゾ···ハイレゾ対応なし重量···10kg〜25kg未満

