●商品説明

ポロラルフローレン POLO Ralph Lauren

ポニー刺繍ロゴ レザージャケット ブルゾン

使いやすいデザインで幅広いスタイリングにマッチします。

●状態

usedですので多少の使用感はあります。

袖、襟周り、右胸元、中央、ジップ下辺り、右ポケット周りに薄汚れ数カ所あり。袖先擦れあり。背中ダメージあり。

古着特有のいい味、こなれ感も出ています!

※あくまで古着となりますので小さな汚れがある場合がございます。古着慣れしていない方完璧を求めるお客様は購入をご遠慮くださいませ(><)

●カラー

ブラウン

茶

●表記サイズ

XL

着丈(首下中心付け根から裾下)71

身幅(脇下から脇下)69.5

肩幅(肩から肩を直線で)56

袖丈(肩から袖先)63

身長、体重等によるサイズ感の質問には個人差ございます為お答えしておりません。実寸サイズ載せてますのでそちらで必ず確認お願いいたします⚠︎

採寸を載せておきますので

普段お使いのお洋服と比較して

いただけれはイメージしやすいと

思います◡̈

早い者勝ちですので気に入っていただけましたら売り切れ前にお早めのご検討お願いいたします!

プロフィールにフォロー割などお得な情報あります⋆。˚✩

トラブル防止の為にも必ずご覧ください⁎ˇ◡ˇ⁎

商品の情報 商品のサイズ XL(LL) ブランド ポロバイラルフローレン 商品の状態 やや傷や汚れあり

◎この他のジャケット、コート ↓↓↓#にゃーにゃjacket他の出品はこちら☆ ↓↓↓#古着屋にゃーにゃまとめ買いがお得です!是非ご覧ください☆●商品説明ポロラルフローレン POLO Ralph Laurenポニー刺繍ロゴ レザージャケット ブルゾン使いやすいデザインで幅広いスタイリングにマッチします。●状態usedですので多少の使用感はあります。袖、襟周り、右胸元、中央、ジップ下辺り、右ポケット周りに薄汚れ数カ所あり。袖先擦れあり。背中ダメージあり。古着特有のいい味、こなれ感も出ています!※あくまで古着となりますので小さな汚れがある場合がございます。古着慣れしていない方完璧を求めるお客様は購入をご遠慮くださいませ(><)●カラーブラウン茶●表記サイズ XL着丈(首下中心付け根から裾下)71身幅(脇下から脇下)69.5肩幅(肩から肩を直線で)56袖丈(肩から袖先)63身長、体重等によるサイズ感の質問には個人差ございます為お答えしておりません。実寸サイズ載せてますのでそちらで必ず確認お願いいたします⚠︎採寸を載せておきますので普段お使いのお洋服と比較していただけれはイメージしやすいと思います◡̈早い者勝ちですので気に入っていただけましたら売り切れ前にお早めのご検討お願いいたします!プロフィールにフォロー割などお得な情報あります⋆。˚✩トラブル防止の為にも必ずご覧ください⁎ˇ◡ˇ⁎◎この他のジャケット、コート ↓↓↓#にゃーにゃjacket他の出品はこちら☆ ↓↓↓#古着屋にゃーにゃまとめ買いがお得です!是非ご覧ください☆Y-P-S41-1-jr132-232

