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【スーパーセール】 0.13ct スタージュエリー✨ダイヤモンド リング 指輪 プラチナ 9号 リング

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プラチナ ルビーリング お値下げ

ノジェス K10 ダイヤモンド リング 11号 クローバー モチーフ レア 美品

エルメスHERMES スカーフリング　ベルトモチーフ
スタージュエリーのダイヤモンドリングです！
Dior クリスチャンディオール　パールスターリング

モンチ様専用《タンジェ》K18YGウェイブダイヤモンドフルリング13号

アーカー　AHKAH リング　ダイアモンド　K18YG 指輪　7号
◆サイズ◆
【ete】K10WG ホースシューダイヤモンドリング/0.04ct/#11
サイズ ９号
Q-pot リング

ベニトアイト 0.21ct ダイヤモンド リング K18 PG #11
◆素材◆
セリーヌCELINEダイヤモンドリング750
プラチナ pt950 刻印あり
K18 スタージュエリー FOREVER LOOP ダイヤモンドリング
ダイヤモンド 0.13ct 刻印あり
K18 AHKAH promise ring DIAMOND set 0.37
ダイヤモンドの直径 約2.0～2.1mm
虹照り　ダイヤモンドハーフエタニティ　Heart&Cupid　Dカラー　1ct

マリーエレーヌドゥタイヤック　ゴールドリング
◆商品の購入先◆
Lilika様 美品カルティエ ラブリング 750 K18WG ♯49仕上げ済み
正規店
PA09 グッチ 極美品 インターロッキングG オープンリング 指輪

ベルベットオブシディアン　リング　天然石リング　天然石指輪
◆参考価格◆
リング&ピアス♡11号【エテ】K10 セット パレットリング☆アガット 好きも
￥85,800
PT900 コロンビア エメラルドリング

京セラ　odolly ルビーリング K18ピンクゴールド ミル打ち

週末お値下げ　ダイヤモンドリング　1.10ct
◆商品説明◆
Pt900&K18 アクアマリンとダイヤモンドのデザインリング
ダイヤモンドがフラワーのように4粒セットされたBRIGHTEST STAR
【ハウルの動く城】ソフィーリング 新品未使用 箱付！
4石のダイヤモンドでまばゆい光の輝きをイメージした"BRIGHTEST STAR(ブライテストスター)"シリーズ。
天然パライバトルマリン ダイヤ リング 1.3ct k18 ¥
ひとつひとつが上質なダイヤモンドを合わせて、この上なく美しく輝きます。
GUCCI グッチ　　ブルートパーズ、シルバーリング
中央にあるオリジナルモチーフの“Crossing Star”を石留めに活かしたこだわりのデザインです。
K18 リング　ダイヤ　0.04 ct 9号　3.44 g
＊サイトよりお借りしました
俄 花麗 ダイアモンド リング Pt950 0.32ct F VVS1 3EX

ビンテージ リング 希少 宝石 バイオレットスターサファイア SV925 日本製

4°C ダイヤモンドプラチナリング10号 VVS2 カラーF 0.303カラット
あくまで中古品ですので、多少の傷や使用感はございます。完璧なお品物をお求めの方は、ご遠慮くださいませ。
ツイストリング♡9号【ジュエルクローゼット】K10 ダイヤモンドリング☆アガット

VENDOME K10 ダイヤリング レディース ダイヤモンド 指輪
保証書は付属していません。ケースと箱はあります。
鑑別書【Pt900】天然ジェイダイト リング♪グリーン翡翠（ひすい）の指輪

プラチナ900 アクアマリンデザインリング　約2.6g

DAVID YURMANの素敵なリング♡
◆発送方法◆
ヴァンクリーフ＆アーペル ソクラテスリング ダイヤモンド リング　10号
　匿名配送なのでご安心ください。
【俄　綾】プラチナリングpt750
　ご購入後、24時間以内に発送させて頂きます。

プラチナ900です2カラットリング12号輝きバツグン

商品の情報

商品の状態やや傷や汚れあり

未使用 グッチ gucci シルバー 定番ロゴリング Gマーク ７

カルティエ ソリテール1895 ダイヤリング Pt950 0.23 ９号

スタージュエリー　9号

定価3.5万・廃盤・新品★Justin Davis クラウンリング クリア・9号

【agete】K10 シェル　クォーツ　リング

Pt900　高品質ダイヤモンドリング　D0.283ct　サイズ8号　5.2g

プラチナpt900 リング　エメラルド0.79 ダイヤ　13.5号　5.34 g

GUCCI ウルフ　リング　13号

みーたん様専用　K18 ダイヤモンドドッツリング
✨✨即日発送いたします！！✨✨ スタージュエリーのダイヤモンドリングです！◆サイズ◆サイズ ９号◆素材◆プラチナ pt950 刻印ありダイヤモンド 0.13ct 刻印ありダイヤモンドの直径 約2.0～2.1mm◆商品の購入先◆正規店◆参考価格◆￥85,800◆商品説明◆ダイヤモンドがフラワーのように4粒セットされたBRIGHTEST STAR4石のダイヤモンドでまばゆい光の輝きをイメージした"BRIGHTEST STAR(ブライテストスター)"シリーズ。ひとつひとつが上質なダイヤモンドを合わせて、この上なく美しく輝きます。中央にあるオリジナルモチーフの“Crossing Star”を石留めに活かしたこだわりのデザインです。＊サイトよりお借りしましたあくまで中古品ですので、多少の傷や使用感はございます。完璧なお品物をお求めの方は、ご遠慮くださいませ。保証書は付属していません。ケースと箱はあります。◆発送方法◆　匿名配送なのでご安心ください。　ご購入後、24時間以内に発送させて頂きます。

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商品の状態やや傷や汚れあり

【スーパーセール】 0.13ct スタージュエリー✨ダイヤモンド リング 指輪 プラチナ 9号 リング

26分钟前

【スーパーセール】 0.13ct スタージュエリー✨ダイヤモンド リング 指輪 プラチナ 9号 リング

¥25,020 ¥14,011

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