【スーパーセール】 0.13ct スタージュエリー✨ダイヤモンド リング 指輪 プラチナ 9号 リング

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ノジェス K10 ダイヤモンド リング 11号 クローバー モチーフ レア 美品



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スタージュエリーのダイヤモンドリングです！

Dior クリスチャンディオール パールスターリング



モンチ様専用《タンジェ》K18YGウェイブダイヤモンドフルリング13号



アーカー AHKAH リング ダイアモンド K18YG 指輪 7号

◆サイズ◆

【ete】K10WG ホースシューダイヤモンドリング/0.04ct/#11

サイズ ９号

Q-pot リング



ベニトアイト 0.21ct ダイヤモンド リング K18 PG #11

◆素材◆

セリーヌCELINEダイヤモンドリング750

プラチナ pt950 刻印あり

K18 スタージュエリー FOREVER LOOP ダイヤモンドリング

ダイヤモンド 0.13ct 刻印あり

K18 AHKAH promise ring DIAMOND set 0.37

ダイヤモンドの直径 約2.0～2.1mm

虹照り ダイヤモンドハーフエタニティ Heart&Cupid Dカラー 1ct



マリーエレーヌドゥタイヤック ゴールドリング

◆商品の購入先◆

Lilika様 美品カルティエ ラブリング 750 K18WG ♯49仕上げ済み

正規店

PA09 グッチ 極美品 インターロッキングG オープンリング 指輪



ベルベットオブシディアン リング 天然石リング 天然石指輪

◆参考価格◆

リング&ピアス♡11号【エテ】K10 セット パレットリング☆アガット 好きも

￥85,800

PT900 コロンビア エメラルドリング



京セラ odolly ルビーリング K18ピンクゴールド ミル打ち



週末お値下げ ダイヤモンドリング 1.10ct

◆商品説明◆

Pt900&K18 アクアマリンとダイヤモンドのデザインリング

ダイヤモンドがフラワーのように4粒セットされたBRIGHTEST STAR

【ハウルの動く城】ソフィーリング 新品未使用 箱付！

4石のダイヤモンドでまばゆい光の輝きをイメージした"BRIGHTEST STAR(ブライテストスター)"シリーズ。

天然パライバトルマリン ダイヤ リング 1.3ct k18 ¥

ひとつひとつが上質なダイヤモンドを合わせて、この上なく美しく輝きます。

GUCCI グッチ ブルートパーズ、シルバーリング

中央にあるオリジナルモチーフの“Crossing Star”を石留めに活かしたこだわりのデザインです。

K18 リング ダイヤ 0.04 ct 9号 3.44 g

＊サイトよりお借りしました

俄 花麗 ダイアモンド リング Pt950 0.32ct F VVS1 3EX



ビンテージ リング 希少 宝石 バイオレットスターサファイア SV925 日本製



4°C ダイヤモンドプラチナリング10号 VVS2 カラーF 0.303カラット

あくまで中古品ですので、多少の傷や使用感はございます。完璧なお品物をお求めの方は、ご遠慮くださいませ。

ツイストリング♡9号【ジュエルクローゼット】K10 ダイヤモンドリング☆アガット



VENDOME K10 ダイヤリング レディース ダイヤモンド 指輪

保証書は付属していません。ケースと箱はあります。

鑑別書【Pt900】天然ジェイダイト リング♪グリーン翡翠（ひすい）の指輪



プラチナ900 アクアマリンデザインリング 約2.6g



DAVID YURMANの素敵なリング♡

◆発送方法◆

ヴァンクリーフ＆アーペル ソクラテスリング ダイヤモンド リング 10号

匿名配送なのでご安心ください。

【俄 綾】プラチナリングpt750

ご購入後、24時間以内に発送させて頂きます。

商品の情報 商品の状態 やや傷や汚れあり

✨✨即日発送いたします！！✨✨ スタージュエリーのダイヤモンドリングです！◆サイズ◆サイズ ９号◆素材◆プラチナ pt950 刻印ありダイヤモンド 0.13ct 刻印ありダイヤモンドの直径 約2.0～2.1mm◆商品の購入先◆正規店◆参考価格◆￥85,800◆商品説明◆ダイヤモンドがフラワーのように4粒セットされたBRIGHTEST STAR4石のダイヤモンドでまばゆい光の輝きをイメージした"BRIGHTEST STAR(ブライテストスター)"シリーズ。ひとつひとつが上質なダイヤモンドを合わせて、この上なく美しく輝きます。中央にあるオリジナルモチーフの“Crossing Star”を石留めに活かしたこだわりのデザインです。＊サイトよりお借りしましたあくまで中古品ですので、多少の傷や使用感はございます。完璧なお品物をお求めの方は、ご遠慮くださいませ。保証書は付属していません。ケースと箱はあります。◆発送方法◆ 匿名配送なのでご安心ください。 ご購入後、24時間以内に発送させて頂きます。

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プラチナ900です2カラットリング12号輝きバツグン未使用 グッチ gucci シルバー 定番ロゴリング Gマーク ７カルティエ ソリテール1895 ダイヤリング Pt950 0.23 ９号スタージュエリー 9号定価3.5万・廃盤・新品★Justin Davis クラウンリング クリア・9号【agete】K10 シェル クォーツ リングPt900 高品質ダイヤモンドリング D0.283ct サイズ8号 5.2gプラチナpt900 リング エメラルド0.79 ダイヤ 13.5号 5.34 gGUCCI ウルフ リング 13号みーたん様専用 K18 ダイヤモンドドッツリング