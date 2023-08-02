最低価格の yeezyboost 350 beluga 【初期】 スニーカー

yeezyboost350 belugaです。系統が変わった為出品します。カジュアルなシーンで着回しやすいデザインです。

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NIKE AIR FORCE 1 PREMIUM

●サイズ：タグ表記 28.5サイズ

【正規品・23.5cm】adidas samba OG アディダス サンバ 黒

●状態：10回程度着用しましたが汚れ、ほつれなどはありません。中古品ということをご理解いただいた上でご購入をお願いします。

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●その他、注意事項：自宅にて保管していました。細かいデザインなどは写真にてご確認ください。

最終価格NIKEナイキ エアジョーダン5 パリ・サンジェルマン PSG 26cm



ダブルタップス × アンダーカバー × コンバース チャックテイラー ハイ26

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商品の情報 商品のサイズ 28.5cm ブランド イージー 商品の状態 やや傷や汚れあり

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商品の情報 商品のサイズ 28.5cm ブランド イージー 商品の状態 やや傷や汚れあり

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