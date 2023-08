シビラ のリボンタック 光沢素材のフレア七分袖ロングワンピース ドレス

商品の情報 商品のサイズ S ブランド シビラ 商品の状態 未使用に近い

シビラ のリボンタック 光沢素材のフレア七分袖ロングワンピース ドレスラインのキレイな独特の立体裁断ダーツタックのマキシロングワンピース上質なシャンタン素材画像1.3.6.8.9枚目が実際のお色に近いです。前後のタックでウエストからたっぷり広がるフレアーハイウエストリボンは前後どちらでもシビラの大人気商品愛用している芸能人やインフルエンサー多数定番ネイビーは世代を問わず幅広いシーンで着用できて人気結婚式 披露宴、卒業式、入学式、卒園式、入園式、女子会等々に最適おめでたいお席に数時間のみ着用、極美品新品同様綺麗です^_^サイズS着丈約123身幅約41袖丈約38肩幅約34(肩内側に肩切り替えが入るデザイン)素人採寸で誤差がある場合がありあくまでも目安です1番人気のネイビーです、黒ほど重くなく、他の色程目立ち過ぎずシビラ らしい玉虫感のような素敵なシャンタンの軽くてき易い素材です。シビラ の世界観と細身で綺麗なサイズ感をご存じの方へお譲りします^_^柄・デザイン···無地袖丈···七分袖季節感···春、夏、秋、冬

