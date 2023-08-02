【おすすめ】 Pure Babolat aero グリップサイズ2 2022年モデル ラケット(硬式用)

観覧ありがとうございます。
初期 ウィルソン ウルトラ２ L4 美品
Babolat ピュアアエロ2022になります。
Wilson ultra tour100CV v2.0 2本セット
元グリップがYONEXアルティマムレザーに変えてあります。
【美品】ヘッド ラジカルプロ グラフィン360 グリップ3 硬式テニスラケット
ストリングはRPMブラスト1.25を46ポンドで張ってあります。(4月に張ったのでまだまだ使えます)
S-fiT Radia 新品未使用 クルム伊達公子使用モデル
【マッチペア】プロスタッフX G2 2本セット PRO STAFF
ラケット面の広さ・フェース面積（平方インチ）...100〜104.9平方インチ
【mocomoco様専用】YONEX EZONE100 G2 2020年モデル
性別...レディースメンズ兼用
国内正規品 現行モデル ダンロップ CX200 G3
グリップサイズ...2
バボラ ピュアストライク TEAMモデル
重量（g）...290 〜 304.9g
レモン様専用 MP 2021 G2/ ヘッド ラジカルMP
テニスラケット（硬式）TOPSPIN（ドイツ、並行輸入）
ヘッド、ラジカルMP 2023
ウイルソン ウルトラツアー 100 V4.0 G2ULTRATOUR 100
Wilson ULTRA 100 V4.0 G2 ウルトラ100
観覧ありがとうございます。Babolat ピュアアエロ2022になります。元グリップがYONEXアルティマムレザーに変えてあります。ストリングはRPMブラスト1.25を46ポンドで張ってあります。(4月に張ったのでまだまだ使えます)ラケット面の広さ・フェース面積（平方インチ）...100〜104.9平方インチ性別...レディースメンズ兼用グリップサイズ...2重量（g）...290 〜 304.9g