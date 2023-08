ご覧いただき、ありがとうございます。

ピンクハウス

PINK HOUSE

チュールスカート

ギャザースカート

ドット柄、リボン装飾、フリル、ティアード

希少デザイン

珍しいデザインで、可愛い要素が詰まったスカートです。

実寸サイズ

ウエスト 32~(総ゴム)

着丈 69

目立った傷や汚れはありません。

よろしくお願いいたします。

カラー...ホワイト

柄・デザイン...ドット

シルエット...フレア

季節感...春, 夏, 秋, 冬

商品の情報 商品のサイズ FREE SIZE ブランド ピンクハウス 商品の状態 目立った傷や汚れなし

ご覧いただき、ありがとうございます。ピンクハウスPINK HOUSEチュールスカートギャザースカートドット柄、リボン装飾、フリル、ティアード希少デザイン珍しいデザインで、可愛い要素が詰まったスカートです。実寸サイズウエスト 32~(総ゴム)着丈 69目立った傷や汚れはありません。よろしくお願いいたします。カラー...ホワイト柄・デザイン...ドットシルエット...フレア季節感...春, 夏, 秋, 冬

