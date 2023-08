No.O-1902

閲覧ありがとうございます(*˘︶˘*).。.:*♡

#Oyashiro 様々な商品を取り揃えております❣️

♬カラー/黒

(色は映りの具合などで多少の違いがあるかもしれませんがご了承下さいませ)

♬素材/写真をご確認ください

♬サイズ/詳しくは採寸表をご覧下さい❣️

【平置き寸法】(cm)

肩幅 約49

身幅 約49 (×2)

袖丈 約62

着丈 約80

※素人採寸の為、若干の誤差があるかもしれません。ご了承下さい。

【商品説明】

中古にしては美品です⭐️☺️

まだまだ素敵に着て頂けます(•̀ㅁ•́✧

♩♩♩♩♩♩♩♩♩♩♩♩♩♩♩♩♩♩♩

【1000円以下まとめ割】

かなりお安くしてます!

詳しくはプロフィールへ❤

《フォロー割引》

フォローしてくださった方は

1000〜2999円 100円引き

3000〜5999円 200円引き

6000円〜 300円引き

《まとめ割》

2点以上 10%OFF

《不定期のセールについて》

他の割引きとの併用不可

✅注意事項

♩落札後のご意見は対応が難しいことがありますので理解した上でのご購入をお願いいたします。

♩発送方法は安心のメルカリ便を採用しております。

♩保管上または梱包でのシワはご容赦ください。

♩古着を中心に取り扱っており、人が確認を行なっているため、汚れ等の見落としはご了承くださいませ。特に状態に敏感な方のご入札はお控えください。

♩商品デザイン、状態には主観を伴う表現を使用している場合がございます。受け止め方に個人差があることをご了承ください。

海外ガール。vintage。古着。古着女子。ふるじょ。ナチュラル。大人可愛い。古着男子。ノームコア。女っぽ。ジェンダーレス。スカート。ニット。ヴィンテージ。フーデットパーカー。ワンピース。パーカー。スウェット。ビックロゴ。セットアップ。フォーマル。パンツ。

など幅広く取り扱いしております!不明な点がありましたらお気軽に、ご質問ください❣️

商品の情報 商品のサイズ FREE SIZE ブランド バーバリー 商品の状態 目立った傷や汚れなし

