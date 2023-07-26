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【福袋セール】 新品 46 22SS OUR LEGACY ボクシーシャツ 半袖 3605 シャツ

商品の説明

●購入場所→正規取扱店
○★新品未使用　ハンティング・ワールド　パイル地スキッパーシャツ　L　イエロー

L レーヨン フラミンゴ ポロラルフローレン 半袖開襟シャツ ネイビー polo
●サイズ表記→46
美品 Sasquatchfabrix. ハーフジップ シンセティックスエード 黒

新品未使用 WACKO MARIA × BOB MARLEY アロハシャツ M
●実寸（素人採寸ですので誤差はご了承ください）→
The Guilty Panties シャツ　サイズM
身幅58×肩幅47×着丈68×袖丈26
【和柄セット】絡繰魂 　風神 雷神　XXL

【おすすめ】LUKER BY NEIGHBORHOOD シャツ S
●素材→綿70％、シルク30％
3点80's 90's デザイン古着 ビンテージ マルチカラー シャツパーカ

2001aw ここのえ期　メゾンマルジェラ　バイカラーウェスタンシャツ　BA85
●状態→新品未使用タグ付きです。
Atlast&co ストライプボタンダウンシャツ　size:16

【激レア】ステューシー 半袖シャツ 総柄
●商品詳細→OUR LEGACYの22ssの半袖シャツです。
22ss TTT MSW ティー ニット カーディガン ドッキングシャツ

glamb ジョジョの奇妙な冒険 ストーンオーシャン コラボ E・プッチシャツ
ボクシーシルエットでオープンカラーでも着用できる今らしいルックのシャツです。
stussy ウールシャツ

【試着のみ・美品 】NO ID.ノーアイディー　フード付パーカー
肌当たりが良く、さらっと軽さのある生地で仕上がっております。（綿とシルクの混紡生地）
WACKO MARIA ティムリーハイ　Lサイズ　美品

US古着 MLB NEW YORK METS ベースボールシャツ ブルー M
非常に軽く、ベタつかず、清涼感のある夏場にぴったりなシャツです。
1950s ビンテージ【PENNEY'S TOWNCRAFT】コーデュロイシャツ

LA MOND/ラモンド/COTTON BOLD SHIRT JACKET
プリント部分はユニークなピースでピースごとに異なる仕上がりです。
BURBERRYS バーバリー ノバチェック 長袖シャツ メンズ M
色味はレインボーで、アロハシャツのように着用していただける一枚です。
ニードルズ needles C.O.B. Classic Shirt Pe

ナナミカ　ボタンダウンシャツ

TENDERLOIN☆テンダーロインチェックシャツ

BURTLEバートル空調服２着セット高温多湿な日本の夏を乗り切ろう！

ワコマリアBOB MARLEY HAWAIIAN SHIRT (TYPE 2)
※ 注意事項 ※
Levi's リーバイス ショートホーン　ウエスタンシャツ　ビンテージ　50s
梱包、取置きについては自己紹介欄参照ください。 個人保存品というのを念頭の上、不明点は質問の上で購入お願いします。
ヨウジヤマモト ビックシルエットボタンダウンシャツ

supreme plaid rayon shirt
徹底した管理のもと間違いなく本物を扱っています。 予告なく終了することございますので、ご注意ください。
【希少デザイン】シュプリーム☆センターロゴ ベースボールシャツ 入手困難 美品

80～90s イタリア製 POLO COUNTRY オープンカラーシャツ

【最終値下げ】コムドットやまと着用　開襟柄シャツ

カールヘルムドレッシーシャツ高品質、美品
#Hiro1313アウア

WAX ワックス Aloha shirts

商品の情報

商品のサイズS
ブランドアワーレガシー
商品の状態新品、未使用

古着 刺繍プリント ブロックパターンシャツ モードシャツ

vintage 50's "king kole"チェックマチ付きフランネルシャツ

MNML チェック柄ワークジャケットシャツ

WACKOMARIA HAWAIIAN SHIRT L パイソン

＊エヴィス Evis 初期タグ カフスボタン オープンカラーシャツ

【美品】PLEASURES × Monkey Time コラボ　セットアップ

【アーカイブ】junior gaultier ギミックデザインシャツ

KANEMASA 23ss "London Stripe Shirt"
●購入場所→正規取扱店●サイズ表記→46 ●実寸（素人採寸ですので誤差はご了承ください）→ 身幅58×肩幅47×着丈68×袖丈26 ●素材→綿70％、シルク30％ ●状態→新品未使用タグ付きです。 ●商品詳細→OUR LEGACYの22ssの半袖シャツです。 ボクシーシルエットでオープンカラーでも着用できる今らしいルックのシャツです。 肌当たりが良く、さらっと軽さのある生地で仕上がっております。（綿とシルクの混紡生地） 非常に軽く、ベタつかず、清涼感のある夏場にぴったりなシャツです。 プリント部分はユニークなピースでピースごとに異なる仕上がりです。 色味はレインボーで、アロハシャツのように着用していただける一枚です。 ※ 注意事項 ※ 梱包、取置きについては自己紹介欄参照ください。 個人保存品というのを念頭の上、不明点は質問の上で購入お願いします。 徹底した管理のもと間違いなく本物を扱っています。 予告なく終了することございますので、ご注意ください。 #Hiro1313アウア

商品の情報

商品のサイズS
ブランドアワーレガシー
商品の状態新品、未使用

【福袋セール】 新品 46 22SS OUR LEGACY ボクシーシャツ 半袖 3605 シャツ

37分钟前

【福袋セール】 新品 46 22SS OUR LEGACY ボクシーシャツ 半袖 3605 シャツ

¥28,980 ¥16,229

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df7f3

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df7f3
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