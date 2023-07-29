女性が喜ぶ♪ M 即日発送 送料込み Supreme Trash Tee Black Tシャツ/カットソー(半袖/袖なし)

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Supreme 代官山にて購入した国内正規品
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Trash Teeを出品いたします。
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カラーはBlack サイズはMになります。
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上記の約束が守られない場合取り引き停止、キャンセルと致しますのでご了承下さい。
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商品の情報
|商品のサイズ
|M
|ブランド
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|商品の状態
|新品、未使用
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ご覧いただきありがとうございます。Supreme 代官山にて購入した国内正規品Trash Teeを出品いたします。カラーはBlack サイズはMになります。即日発送 送料込み レシートコピー付きです。新品未着用 お支払い確認後、丁寧に梱包し発送させて頂きます。購入後24時間以内にお支払い頂ける方のみご購入をお願い致します。商品が到着した翌日までに受け取り確認の方をお願い致します。上記の約束が守られない場合取り引き停止、キャンセルと致しますのでご了承下さい。シュプリーム トラッシュ Tシャツ ブラック
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