バーゲンで SEA 新品　LUNA LUNATIC Blu-ray X'MAS2018 ミュージック

LUNA SEA ルナティッククリスマス2018

SLAVE限定30周年記念ブルーレイボックスになります。

新品未開封になりますが、包装用のビニールの方に軽いクラックが少しあります。

■SLAVE限定Blu-ray

LUNA SEA

LUNATIC X’MAS 2018

-Introduction to the 30th Anniversary-

12.22 IMAGE or REAL

12.23 SEARCH FOR MY EDEN

at SAITAMA SUPER ARENA

・SLAVE会員限定通信販売商品

・初回生産限定商品

・Blu-ray(2枚組)

[仕様]

・LPサイズスペシャル限定BOX

・豪華100P LIVE写真集(同ライヴよりセレクト)

・本公演のスタッフラミネートパス(レプリカ)封入

[収録曲]

■12.22 IMAGE or REAL

Dejavu

MECHANICAL DANCE

IMITATION

IN MIND

Image

SANDY TIME

WALL

VAMPIRE'S TALK

FATE

White Christmas 〜I for You

SYMPTOM

PRECIOUS...

TIME IS DEAD

WISH

MOON

Hold You Down

ROSIER

TONIGHT

■12.23 SEARCH FOR MY EDEN

JESUS

Dejavu

ANUBIS

STEAL

LAMENTABLE

RECALL

Providence

Claustrophobia

BLUE TRANSPARENCY限りなく透明に近いブルー

White Christmas 〜I for You

STAY

IN MY DREAM (WITH SHIVER)

TIME IS DEAD

BELIEVE

HOLY KNIGHT

BLACK AND BLUE

ROSIER

WISH

