1.仮面派宣言!!

佐々木徹著 竹書房

2.マスクマン伝説

平成社長編 ワニブックス

3.みちのくプロレス

㈱みちのくプロレス編

ワニブックス

4.きっとデルフィンが好きになる

スペル・デルフィン著

ベースボール・マガジン社

5.オフ・ザ・リング '84

井上義啓 伊ケ崎光雄 著

白夜書房

後ろの遊び紙にシール貼り付け有

6.男の真剣勝負

藤原喜明 著

KKベストブック

7.さらば、長州力

長州力 著

N.C.Y

8.黒幕 馳浩

プロレスブック・コレクション

佐々木健 編

きこ書房

9.プロレスラーの秘密の話

新倉史祐 著

エスエル出版会

10.四角いジャングル・ブック

村松友視 小野好恵

冬樹社

全体的にヤケあり

11.鉄人ルー・テーズ自伝

流智美 訳

ベースボールマガジン社

12.戦慄!プ業界語辞典

夢枕獏

講談社

13.たたかう妊婦

北斗晶

メディアワークス

14.悪役 ザ・ヒール

尾崎魔弓

実業之日本社

15.プロレスの首領

山田隆 著

東京スポーツ新聞社

16.プロレスを10倍楽しく見る方法

パート2

ゴジン・カーン 著

リム出版

17.Theプロレス本No.6

ヤマモかく語りき

山本雅俊 著

ベースボールマガジン社

18.OH!プロレス&格闘技 Vol.1

19. “ Vol.2

フットワーク出版社

20.まるごと桜庭和志

ゴング格闘技1999-2001編

日本スポーツ出版社

21.マニアが忘れた悦楽

気持ちいいプロレス

シンコーミュージック

22.新日本プロレス事件簿

竹内宏介 著

23.SWSの幻想と実蔵

小佐野景浩 著

日本スポーツ出版社

24.新世紀アメリカンプロレス読本

洋泉社

商品の情報 商品の状態 傷や汚れあり

