【オンライン限定商品】 洗濯機東芝AW-10SV8 引取り可能 洗濯機

洗濯乾燥容量···洗濯：10kg|乾燥：5kg

SHARP 洗濯機 ES-GE7B-W 7kg 穴なし槽 家電 F485

洗濯容量···10kg

ET162番⭐ 7.0kg⭐️ TOSHIBA電気洗濯機⭐️

乾燥容量···5kg

美品 全自動洗濯機 8.0kg 日立 BW-V80G 2022年製 近場限定

標準使用水量(洗濯時)···～80L未満

★送料・設置無料★ 中古 中型洗濯機 シャープ (No.6288)

洗濯機スタイル···洗濯乾燥機

SHARP 洗濯機 ES-GE7B-W

風呂水ポンプ対応···風呂水ポンプ対応あり

☆美品中古★パナソニック 5㎏ 洗濯機【NA-F50B3】M859



全自動洗濯機 アイリスオーヤマIAW-T504 5.0kg 縦型 1〜2人用

5年保証あり。1度も不具合なしです。

♦️EJ1647番 Hisense全自動電気洗濯機 【2017年製】



IRIS IAW-T502E

説明書、保証書、付属品すべてあります。

アクアコイン式洗濯機4.5K

2020年1月に購入し別宅で2週間に1度使用。

I676 ⭐ Panasonic 洗濯機 （7.0㎏） 名古屋市近郊配送設置無料

2021年は1年間未使用

33KT TOSHIBA 全自動洗濯機 8kg 格安 一人暮らし 冷蔵庫 小型

2ヶ月に1回以上洗濯槽クリーニングしてます。

Panasonic NA-VX3500L 2015年製



【Taka 様 ☆2021年製☆アクア☆4.5kg☆洗濯機(^^)】



山善 YWMB-38-w 2021年製 3.8kg

引取りの場合の出品価格です。

5/7まで）アイリスオーヤマ 全自動洗濯機 5.0kg IAW-T502EN

配送の場合、ヤマト家財便Cランクで東京から発送し別途加算させていただきます。

商品の情報 ブランド 東芝 商品の状態 目立った傷や汚れなし

洗濯乾燥容量···洗濯：10kg|乾燥：5kg洗濯容量···10kg乾燥容量···5kg標準使用水量(洗濯時)···～80L未満洗濯機スタイル···洗濯乾燥機風呂水ポンプ対応···風呂水ポンプ対応あり5年保証あり。1度も不具合なしです。説明書、保証書、付属品すべてあります。2020年1月に購入し別宅で2週間に1度使用。2021年は1年間未使用2ヶ月に1回以上洗濯槽クリーニングしてます。引取りの場合の出品価格です。配送の場合、ヤマト家財便Cランクで東京から発送し別途加算させていただきます。

商品の情報 ブランド 東芝 商品の状態 目立った傷や汚れなし

Cuble ドラム洗濯乾燥機 NA-VG720 Panasonic キューブルヤマダ電機洗濯機 YWM-T50H1 2021年製Panasonic NA-VG1000L ドラム式洗濯機 キューブル 分解洗浄送料無料★3か月保証★2020年★Hisense★HW-E4503★4.5kg21KT AQUA 洗濯機 大容量7kg 9kg以下 8kg以下 一人暮らし