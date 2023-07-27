【正規品直輸入】 Wiiフルセット　ソフトつき 家庭用ゲーム本体

内容

SONY PlayStationVITA PCH-2000 ZA23

・wii本体 ホワイト

プレイステーション4 CUH-2100B ブラック 【1TB】

・AC電源アダプタ

PS4 Pro ジェット・ブラック 1TB & PSVR

・AVケーブル

Ps4 pro 1TB CHU-7000B B01 jet black

・wiiリモコン(ストラップ付き) 白

レンズ新品交換 円傷対策 SCPH-75000 箱 説明書 中箱有り 308

・wiiヌンチャク 白

Nintendo 他ゲーム機本体 ニンテンドークラシックミニ ファミリーコン…

・バランスボード

PS4 Pro ジェット・ブラック 1TB CUH-7100BB01

Wiiフットplus

PS4 プレステ4 本体のみ CUH-1200A ホワイト 初期化動作のみ確認



Nintendo Switch ニンテンドースイッチ 本体のみ ②

1枚目の画像にあるものが全てです。

NINTENDO SWITCH ニンテンドー スイッチ 本体 ドック付き



PlayStation4 PS4 本体 Pro CUH-7000BB01

※Wiiリモコンの白にはリモコンチャージスタンドで充電するためのバッテリーが入っています。ただし、チャージスタンド自体は故障してしまったため、ありません。また、通常のカバーが白リモコンは1つしかありません。

XBOX series S



【豪華】ソフト12本 Wii U本体 マリオカート Wiiフィット 4人で遊べる

動作確認済み

PS4本体 ＋RAZERヘッドセット



Nintendo Switch スイッチ 本体 セット

一部に汚れ、黄ばみがあります。

PS4proリオレウスエディション

写真にて、ご確認お願いいたします。

3m574fa 動作OK ソニー/SONY プレステ3 PS3 箱付き 一式



ANBERNIC WIN600 256GB フルセット



PlayStation 4 Pro⚠️けい様専用

バランスボードに黄ばみ汚れあり。

Wii 北米版本体一式

画像をご確認ください。

PlayStation4 CUH-2000A ジェットブラック 500GB

アルコール除菌シートで消毒済み。

商品の情報 ブランド ウィー 商品の状態 やや傷や汚れあり

内容・wii本体 ホワイト ・AC電源アダプタ・AVケーブル・wiiリモコン(ストラップ付き) 白・wiiヌンチャク 白・バランスボードWiiフットplus1枚目の画像にあるものが全てです。※Wiiリモコンの白にはリモコンチャージスタンドで充電するためのバッテリーが入っています。ただし、チャージスタンド自体は故障してしまったため、ありません。また、通常のカバーが白リモコンは1つしかありません。動作確認済み 一部に汚れ、黄ばみがあります。写真にて、ご確認お願いいたします。バランスボードに黄ばみ汚れあり。画像をご確認ください。アルコール除菌シートで消毒済み。

商品の情報 ブランド ウィー 商品の状態 やや傷や汚れあり

プレーステーション4 CUH2000 ジャンク^_^ 様専用ゲームキューブ スタートアップディスク＆ソフト、変換コンバーターセットお得セット売NINTENDO SWITCH 大乱闘スマッシュブラザーズ