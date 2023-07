まとめ買いでお得 アディダスオリジナル　スタンスミス　ヌード　24.0 新品　箱なし スニーカー

アクセスありがとうございます。

タグ付き 箱なし

通常は箱なし簡易梱包で発送

箱をご希望の人は送料差額別途300円お願い申し上げます。購入前にご連絡願います。

交渉中でも即購入優先。

スタンスミスヌード 日本未入荷

鞣し革が雰囲気があり中々ない商品ですので履いていると目立ちます。

メーカー説明

唯一無二を追求した Stan Smithをクリーンでモダンに刷新し、クラシックな雰囲気をたずさえつつもミニマルなスタイルを演出。柔らかなヌバックレザーアッパーに、丈夫でサポート力に優れたラバーカップソールを装備。また、スエードライニングを備えたシリコン成型ヒールパッチで仕上げている。

ヌバックレザーのアッパーとシュータン

シリコン成型ヒールパッチにスタンスミス

ヒールパッチにスエードライニング

ラバーカップソール

主素材:レザーアッパー / レザーとシンセティックのライニング / ラバーアウトソール

⚫アディダス スタンスミス ヌード

⚫24.0

⚫新品です。

⚫新品ですが初期からのスレ等あるかもしれませんが承知してくださる方にお願いいたします。

自宅保管、素人出品の為、見落とし等あった場合も、ご理解いいただけるかたのみ、

購入お願い致します。

ナイキ多数所有、ジョーダンなど他

サイズ28.5~29.5。

新番 スポーツ軽量 クッション性 カジュアル デイリー トラベルランニングシューズ カジュアル スニーカー通勤 通学 メンズ Tシャツ 長袖

商品の情報 商品のサイズ 24cm ブランド アディダスオリジナルス 商品の状態 新品、未使用

