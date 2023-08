カラー...ブラック

袖丈...半袖

季節感...夏

ご覧頂きありがとうございます。

こちらの商品は

COACH

定番の刺繍、ロゴのtシャツになります。

サイズはメンズのSです。

レディースサイズで、だいたいMサイズくらいになります。

詳しいサイズは画像の5枚目を参考にしてください。

大変人気のサイズでネット、店舗共に完売の商品です。

定番のデザインなので

長く使っても飽きないデザインです。

またインパクト、高級感のある刺繍ですので

秋冬のアウターを着てインナーとしてチラ見せしてもインパクトがあります。

購入先はCOACH正規店になりますので

ご安心ください。

購入する前に二度程店内で試着しました。

自分以外にも数人試着しているみたいです

試着はされていますが

購入前なので未使用扱いです。

もちろん新品の証でICタグも付いています。

購入後は未開封で試着も全くしていません。

ちなみに

画像6枚目の様に未開封になります。

最後にICタグが付いていますので

ご使用の際には必ずICタグを切り取って着用してください。

ドラッグストアやレンタルショップ等の防犯センサーに反応するらしいです。

商品の情報 商品のサイズ S ブランド コーチ 商品の状態 新品、未使用

カラー...ブラック袖丈...半袖季節感...夏ご覧頂きありがとうございます。こちらの商品はCOACH定番の刺繍、ロゴのtシャツになります。サイズはメンズのSです。レディースサイズで、だいたいMサイズくらいになります。 詳しいサイズは画像の5枚目を参考にしてください。大変人気のサイズでネット、店舗共に完売の商品です。定番のデザインなので長く使っても飽きないデザインです。またインパクト、高級感のある刺繍ですので秋冬のアウターを着てインナーとしてチラ見せしてもインパクトがあります。購入先はCOACH正規店になりますのでご安心ください。購入する前に二度程店内で試着しました。自分以外にも数人試着しているみたいです試着はされていますが購入前なので未使用扱いです。もちろん新品の証でICタグも付いています。購入後は未開封で試着も全くしていません。ちなみに画像6枚目の様に未開封になります。最後にICタグが付いていますのでご使用の際には必ずICタグを切り取って着用してください。ドラッグストアやレンタルショップ等の防犯センサーに反応するらしいです。

