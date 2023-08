【限定製作】 超望遠！Tamron AF 200~400mm F5.6 レンズ(ズーム)

タムロンの望遠ズームです。

購入して4回程持ち出しました。

使用頻度も少なく状態も良好なレンズです。

【コンディション】

■外観

・外観は、スレ、小キズありますがまだまだ綺麗な状態です。

・レンズフード外側にやや長めのスレキズがあります。写真4枚目で確認ください。

・ホコリ、チリの混入がありますが撮影に影響はありません。

キズやクモリ、カビありません。

■動作

・ズーミング、ピントリング問題ありません。

【付属品】

・レンズ本体 Tamron AF 200-400mm F5.6 LD IF Canon EF

・前後レンズキャップ

・専用フード

【仕様】

対応マウント:キャノンEFマウント

レンズタイプ:望遠ズーム

フォーカス: AF

レンズ構成:11群13枚

焦点距離:200-400mm

開放F値:F5.6

フィルター径:77mm

最大径×長さ:85.4×178mm

重量:1.26Kg

商品の情報 商品のサイズ キヤノンEFマウント ブランド タムロン 商品の状態 目立った傷や汚れなし

