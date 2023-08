マランツ M-CR610

先日まで使用していました。CDは読み込みませんので、ジャンク品とご理解ください。

CD以外の部分は問題なく使用できておりました。

Bluetooth接続のためのデバイスをつけて使用しておりましたので、おまけとして同封させていただきます。主にBluetoothにて接続して音楽を聞いておりました。

写真にあるものが全てです。

AirPlay対応有

Auro 3D: No Auro 3D

CDプレーヤ種類: CDプレーヤ

DLNA対応有

DTS Virtual:X: No DTS Virtual:X

FLAC: FLAC対応有

HDMI端子数(入力): 0

HDMI端子数(出力): 0

WiFi: WiFi内蔵

color: GOLD

インターネットラジオ有

イーサネット端子有

スーパーオーディオCD対応: スタンダードCD

ハイコンポタイプ: 非ハイコンポ

#マランツコンシューマーマーケティング

#マランツ

商品の情報 商品の状態 やや傷や汚れあり

