カラー···ブラック

シャツ種類···アロハシャツ

袖丈···半袖

舐達麻 gakkin 軍鶏 コラボアロハシャツ

2回のみ着用

写真の通りうっすら経年変化による傷がありますがほとんどきにならないレベルです。

ほとんど着用せずに保管しておりました。

この夏にいかがでしょう?

rykeyはもうこのアロハシャツは着ないのかなーと思いながら過ごしております。。。

値下げ交渉可能です!返品不可です!

スティーロ Larry Clark ラリークラーク WACKO MARIA トリプルコラボ budspool

二階堂ふみ 木村拓哉 今市隆二 着用

YAECA adidas ラインパンツ

NEAT スウェット パーカー ジャケット セットアップ ロンT パンツ ノーカラー ノーカラージャケット ノーカラーコート コート トラックパンツ トラックジャケット

girls don't cry h&m コラボ oofos ウーフォス

ガールズドントクライ h&M touji

TIGHT BOOTH PRODUCTION

SPECIAL EDITION "THE EAGLE HAS LANDED"

タイトブースプロダクション 取扱注意 取り扱い注意 cdg Creative Drag Store

wastedyouth wasted youth

ウェステッドユース verdy ブラックアイパッチ lhp エルエイチピー

supreme シュプリーム xlarge エクストララージ stussy ステューシー huf ハフ guess ape エイプ 舐達麻 BADSAIKUSH バダサイクッシュ 賽 a.k.a baddaikush oofos keen hoka oneone teva BLACKEYEPATCH Label Tee white Yen Town 天国東京

が好きな方におすすめです。

商品の情報 商品のサイズ XL(LL) ブランド ワコマリア 商品の状態 目立った傷や汚れなし

商品の情報 商品のサイズ XL(LL) ブランド ワコマリア 商品の状態 目立った傷や汚れなし

