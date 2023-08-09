【SALE】 【新品】VANS VAULT WTAPS Tシャツ　Sサイズ Tシャツ/カットソー(半袖/袖なし)

[商品名]

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[カラー]

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[状態]

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新品未使用品

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※管理にも細心の注意を払っておりますが、生産時よりある些細な傷や擦れ、箱の傷や汚れなどを気にされる神経質な方はご購入をお避け下さい。

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商品の情報 商品のサイズ S ブランド ダブルタップス 商品の状態 新品、未使用

[商品名]VANS VAULT WTAPS コラボTシャツ[カラー]ブラック[サイズ]S[状態]新品未使用品※管理にも細心の注意を払っておりますが、生産時よりある些細な傷や擦れ、箱の傷や汚れなどを気にされる神経質な方はご購入をお避け下さい。気になる点がございましたら、ご気軽にコメントよろしくお願いします。#vans#vansvault#バンズ#wtaps#ダブルタップス#オールドスクール

商品の情報 商品のサイズ S ブランド ダブルタップス 商品の状態 新品、未使用

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