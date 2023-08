☆生産終了品☆

IHホットプレート KZ-HP2100-K

ブラック 専用鍋付き

7段階火力調整

卓上電気調理器具

動作品

焼きそばやお好み焼き、焼肉や餃子等の鉄板料理に使え、鍋で揚げものもできます。

火傷防止のガード付きなので、お子さんも安心です。

お家でもアウトドアでも家族団欒アイテムとして活用できます☆

【状態】

2015年製、購入時期や使用頻度はわかりませんが、目立った傷や汚れはなく美品だと思います。

IHプレート場に鉄板裏の跡、フタの取手にスレ、鍋底に小傷はありますが、鍋の内側やプレートの内側は綺麗だと思います☆

写真で状態をご確認いただき、納得していただける方はご購入お願いします。

【付属品】

画像にあるもののみです。

本体(KZ-HP2100)

電源ケーブル

ふた

専用プレート

ガード

専用鍋

鍋ふた

説明書、外箱、専用ヘラは付随していません。

【配送方法】

・プチプチを二重に巻き、再利用の段ボールで梱包して配送します。

以下メーカーから↓

製品寸法

* 本体:幅51.1×奥行35.1×高さ5.5cm

* プレート:幅36×奥行き2×高さ2cm

* 手間なく簡単に鍋つゆが作れる「鍋つゆ作りコース」

* 3速ファンにより弱火でも静かに調理できる静音設計

* プレート「ダイヤモンドハードコート平面プレート」

* ホットプレート※1(保温90℃~250℃)

加熱コース※2(75W相当~1400W)

鍋だし作りコース

* 揚げ物コース(140℃~200℃

* 切タイマー、火力表示(LED)、運転音(約25dB/約33dB/約38dB)

* マグネット式プラグ

* 温度過昇防止機能、切り忘れ自動OFF

、鍋無し自動OFF、揚げ物そり鍋自動OFF

ー

商品の情報 商品の状態 目立った傷や汚れなし

