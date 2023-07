【お値下げしました!】39,980円→34,980円

ステップバイステップは大変優れたDVDで、シングアロングDVD12枚に収録されている歌130曲が収録されていて、ストレートプレイDVD12枚と全く同じ画像が9割がた含まれています!

ステップバイステップDVDがあれば、シングアロングのDVD,ストレートプレイDVDの内容をかなり網羅できます!

◆テキスト12冊:使用感少なく美品❣️

◆CD14枚:ディスクにキズなく美品❣️再生可能

◆ステップバイステップDVD:

ディスクに傷なく美品❣️再生可能。

(play all songs機能付き❣️)新子役版です。

◆ステップバイステップガイド:美品❣️

◆プログレスブック&シール:未使用❣️

◆宝箱1箱:未使用❣️

◆アクティビティボックス:未使用❣️

◆ガイド

【おまけ】

レゴ 色々ミックス 8781 7237 8877 8876など

◆DVDメイト:動作確認済み

◆ミッキーミニーマペット

※DVD及びCDは自宅にて再生確認しておりますが、全てのプレイヤーでの再生保証は出来ません。

あくまでも中古品である事をご理解の上、ご購入をお願い致します。

※バラ売り不可

他にもディズニー英語システム関連出品しております。

(↓ こちらをタップ❤️)

#アンジュショップ_ディズニー英語システム

メインプログラム ストレートプレイ ベーシックabc+

ワールドファミリー

ワールドオブイングリッシュ

World Family

World of English

英語教材 知育

ディズニー 英語 システム

ステップ バイ ステップ 8

商品の情報 ブランド ディズニー 商品の状態 未使用に近い

