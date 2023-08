【★大感謝セール】 ゲンガー様専用ダブルティアラ　ダイヤモンド　リング　Royal Order リング

DOUBLE TIARA w/Dia & Rubies or Sapphires MID BAND

素材:925シルバー ダイヤモンド ルビー

サイズ14号

定価 267,300円

付属品 純正 保存袋

目立った傷や汚れもなくまだまだご着用頂けます。

ご質問中であっても購入して頂いた方を優先させせていただきます

カラー···シルバー

K448 メンズリング 指輪 大粒ダイヤモンド モアサナイト 3.0ct

材質···シルバー

生前 ガボール ラージスカルリング セットGaboratory ガボラトリー

装飾···ダイヤモンド ルビー

DOUBLE TIARA w/Dia & Rubies or Sapphires MID BANDの出品になります。素材:925シルバー ダイヤモンド ルビーサイズ14号定価 267,300円付属品 純正 保存袋目立った傷や汚れもなくまだまだご着用頂けます。ご質問中であっても購入して頂いた方を優先させせていただきますレナードカムホートLEONARD KAMHOUTjustin davis ジャスティスデイビスbill wall leather ビルウォールレザーleathers & treasures レザーズアンドトレジャーズnagual ナグァールchrome hearts クロムハーツgabor ガボールcrazy pig クレイジーピッグgreat frog グレートフロッグried mfg リードmfgstanley guess スタンリーゲスtravis walker トラビスワーカーa&g エーアンドジーstarlin gear スターリンギアgood art hlywd グッドアートhlywdsoffer ari ソファーアリpukka bakka 春銀loree rodkin ローリーロドキンalex streeter アレックスストリーターpuerta del sol プエルタデルソル deal design ディールデザインthirteen designs サーティーンデザインズnecromance ネクロマンスtranscore トランスコアrat race ラットレースbizarre ビザールugo cacciatori ウーゴカッチャトーリsteel flame スティールフレイムlone ones ロンワンズ magical design マジカルデザインstop light ストップライトgodsize ゴッドサイズカラー···シルバー材質···シルバー装飾···ダイヤモンド ルビー

