商品の情報 商品のサイズ M ブランド ソフネット 商品の状態 目立った傷や汚れなし

SOPHNET. のMOUNTAIN DOWN JACKETになります。カラーはブラック光の当たり方や写真によって、色味が違うように見えますが、ブラックです。サイズはMよろしくお願いします。soph.ダウンジャケット

