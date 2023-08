※ケース画像載せ忘れた為再度写真アップしております。

mm0030 BLACK/BLACK/GOLDです。

定価63800円

mm−0029は

定価57200円

左右非対称なデザイン

がとてもおシャレです。

新宿のルミネで購入しました。

プラスチック部分を外せばmm0029にも変更できます。

一目惚れし、数回着用しましたが、あまり使用しなくなった為出品します。

普段遣いは勿論結婚式等でもとても活躍します。

人気の型、カラー是非ご検討ください。

レンズ交換をしてご使用ください。

mm0029のダミーレンズがありますので、メガネ店でプラスチックのパーツを外してレンズ交換が可能ですので、2パターン楽しめます。

画像の最後2枚、色違いですがmm−0030とmm−0029の画像をご確認ください。

以下抜粋

ガラスが割れることでな形からヒントを得てデザインされたコレクション。

MM-0030のフロント部分はバラバラの三つのパーツがネジによって組み上げられています。飛び出した連結部分はフレームカラーによって異なる印象のアクセントに。

ユニセックス

フレームの素材 : アセテート / チタン

テンプルの素材 : βチタン / アセテート

レンズ幅 : 46mm

ブリッジ幅 : 24mm

テンプル長 : 140mm

付属品: ケースと大判メガネ拭き

日本製 (福井県鯖江市)

#サカナクション

#ハシヤスメ

#BiSH

商品の情報 商品の状態 未使用に近い

