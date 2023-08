ご覧いただき、ありがとうございます。

シュプリーム

ナイロン ウォーターショーツ 水着

花柄 百合

Black 黒

※実物は茶色っぽいですが元々の色合いです

Sサイズ Small

Supreme オンラインにて購入

確実正規品

肌着の上から普段履きで一回のみ着用の極美品です

※水着としては使用しておりません

汚れやダメージは見当たりません

即発送可能です。

ネコポスでの簡易発送となります

NIKE AIR JORDAN 1 や、

box logo dunk

The north face

travis scott off-white

Tiffany

などと相性抜群です。

即入金可能な方、

自己紹介に記載の事項に全て

ご了承いただける方のみご購入ください。

よろしくお願いいたします。

カラー···ブラック

パンツ丈···ショート・ひざ上丈

柄・デザイン···花柄

素材···ナイロン

季節感···春、夏

商品の情報 商品のサイズ S ブランド シュプリーム 商品の状態 未使用に近い

ご覧いただき、ありがとうございます。シュプリームナイロン ウォーターショーツ 水着花柄 百合Black 黒※実物は茶色っぽいですが元々の色合いですSサイズ SmallSupreme オンラインにて購入確実正規品肌着の上から普段履きで一回のみ着用の極美品です※水着としては使用しておりません汚れやダメージは見当たりません即発送可能です。ネコポスでの簡易発送となりますNIKE AIR JORDAN 1 や、box logo dunkThe north face travis scott off-whiteTiffanyなどと相性抜群です。即入金可能な方、自己紹介に記載の事項に全てご了承いただける方のみご購入ください。よろしくお願いいたします。カラー···ブラックパンツ丈···ショート・ひざ上丈柄・デザイン···花柄素材···ナイロン季節感···春、夏

