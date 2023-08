1度着用して自宅保管しておりました。

ルネ パール付きワンピース 36

自宅保管にご理解ある方にお願いします。

カラー】 BLACK

【素材】ナイロン59%

再生繊維(リヨセル)41%

【サイズ】<36>

着丈145 肩巾58 バスト89

ウエストゴム上がり64(総寸91)

ヒップ99 ワタリ35.2 裾口17.5 上身丈47

股上32 股下67.5

ファスナーあき38

【仕様】後コンシールファスナー、ホック、

サイドぽけ

【原産国】日本

【取扱】ドライクリーニング

カラー···ブラック

柄・デザイン···無地

袖丈···半袖

季節感···春、夏

商品の情報 商品のサイズ S 商品の状態 目立った傷や汚れなし

