miu miu(ミュウミュウ)

カーディガン

サイズ:38

カラー:黒

<各部位のサイズ>

肩幅:34cm

身幅:43cm

袖丈:58cm

着丈:47cm

※すべて平置きで計測。

素人採寸のため、多少の誤差はご了承ください。

店舗で購入後、数回着用しました。

オールシーズン使用可能なカーディガンです(^^)

クリーニング済。

傷、汚れはありません。

コメント無しの即購入、大歓迎です!

質問等ありましたら、お気軽にコメントください。

#miumiu #ミュウミュウ #カーディガン #ワンピース #ドレス

カラー···ブラック

袖丈···長袖

着丈···ショート

柄・デザイン···無地

季節感···春、夏、秋、冬

商品の情報 商品のサイズ M ブランド ミュウミュウ 商品の状態 目立った傷や汚れなし

