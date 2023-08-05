ふるさと納税 ディオール 【美品・おまけ付】Dior ゴールド チャーム ウォレット チャーム

【美品・おまけ付】Dior ディオール ゴールド ウォレット チャーム

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レディディオールのウォレットチャーム(ゴールド)です。

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【美品・おまけ付】Dior ディオール ゴールド ウォレット チャームレディディオールのウォレットチャーム(ゴールド)です。正規の長財布に付いていたものになります。ノベルティのポーチやノーブランドのお財布・ポーチにお使いいただくと一層おしゃれになるかと思います。その他、愛用しているお財布のチャームの劣化が気になる方、破損・紛失された方にご活用いただければと思います。全長：約6.5cm【おまけ】付属の保存袋とショッパー＆クリスマス限定リボン(ゴールド)をお付け致します。現価格以上のお値下げは考えておりませんので早い者勝ちでお願い致します。神経質な方はご遠慮下さい。その他、ご不明な点がございましたらコメントをいただけますと幸いです。宜しくお願い致します。

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