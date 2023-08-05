ふるさと納税 ディオール 【美品・おまけ付】Dior ゴールド チャーム ウォレット チャーム

【美品・おまけ付】Dior ディオール ゴールド ウォレット チャーム
上質ダイヤモンド0.25ct SI-2/GOOD鑑定カード Pt900ペンダント
南洋白蝶真珠パールペンダントトップ ej43-0617nt03
レディディオールのウォレットチャーム(ゴールド)です。
きっき様専用ページ
❤️ほぼ新品❤️エルメス ジージー サバンナ チャーム しまうま
正規の長財布に付いていたものになります。
エルメス☆ロデオチャーム☆PMオレンジレッド系カラー
アメトリン18KYGペンダントトップ
ノベルティのポーチやノーブランドのお財布・ポーチにお使いいただくと一層おしゃれになるかと思います。
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その他、愛用しているお財布のチャームの劣化が気になる方、破損・紛失された方にご活用いただければと思います。
⭐良品⭐ルイヴィトン ビジューサック クール ハート バッグチャーム
ＧＷ限定値下げ CHANEL シャネル スカーフ・バンダナ
全長：約6.5cm
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【おまけ】
HERMES バッグチャーム ロデオ ローズパープルPM
付属の保存袋とショッパー＆クリスマス限定リボン(ゴールド)をお付け致します。
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現価格以上のお値下げは考えておりませんので早い者勝ちでお願い致します。
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神経質な方はご遠慮下さい。
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その他、ご不明な点がございましたらコメントをいただけますと幸いです。
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ブランド HERMES エルメス カデナ レインボー チャーム 2022年 美品
宜しくお願い致します。
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商品の情報
|ブランド
|クリスチャンディオール
|商品の状態
|未使用に近い
フェンディ FENDI キーホルダー チャーム ファー ポンポン ロゴサークル
ルイヴィトン キーホルダー チャーム 新品
【美品・おまけ付】Dior ディオール ゴールド ウォレット チャームレディディオールのウォレットチャーム(ゴールド)です。正規の長財布に付いていたものになります。ノベルティのポーチやノーブランドのお財布・ポーチにお使いいただくと一層おしゃれになるかと思います。その他、愛用しているお財布のチャームの劣化が気になる方、破損・紛失された方にご活用いただければと思います。全長：約6.5cm【おまけ】付属の保存袋とショッパー＆クリスマス限定リボン(ゴールド)をお付け致します。現価格以上のお値下げは考えておりませんので早い者勝ちでお願い致します。神経質な方はご遠慮下さい。その他、ご不明な点がございましたらコメントをいただけますと幸いです。宜しくお願い致します。
商品の情報
|ブランド
|クリスチャンディオール
|商品の状態
|未使用に近い