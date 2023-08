【限定製作】 ジャケット　LEATHER SUEDE JACKET ブルゾン

ブランド:TMT

商品名: LEATHER SUEDE JACKET

サイズ:L

カラー:ライトブラウン

購入先:TMT 大阪

リリース時期 : 2014年秋冬

素材 : 表地 カウレザー /裏地 ポリエステル /袖裏 キュプラ

参考定価 : 約100,000円(税込)

着丈:71 肩幅:43 身幅:53 袖丈:62

*素人採寸です。参考までに

〈キーポイント〉

タフなカウスウェードを使用し、裏地をボアであしらったウエスタンヨークタイプのジャケットです。裏地には星条旗柄の内ポケットがついています。

商品の情報 商品のサイズ L ブランド ティーエムティー 商品の状態 目立った傷や汚れなし

ブランド:TMT商品名: LEATHER SUEDE JACKETサイズ:Lカラー:ライトブラウン購入先:TMT 大阪リリース時期 : 2014年秋冬素材 : 表地 カウレザー /裏地 ポリエステル /袖裏 キュプラ参考定価 : 約100,000円(税込)着丈:71 肩幅:43 身幅:53 袖丈:62*素人採寸です。参考までに〈キーポイント〉タフなカウスウェードを使用し、裏地をボアであしらったウエスタンヨークタイプのジャケットです。裏地には星条旗柄の内ポケットがついています。⭐︎⭐︎⭐︎⭐︎⭐︎⭐︎⭐︎⭐︎⭐︎⭐︎⭐︎⭐︎⭐︎⭐︎⭐︎⭐︎⭐︎⭐︎⭐︎⭐︎⭐︎⭐︎⭐︎⭐︎⭐︎⭐︎⭐︎off white オフホワイトFear of God フィアオブゴッドThe North Face ノースフェイスNeighborhood ネイバーフッドBAPEBALTRO LIGHT バルトロライトMOUNTAIN LIGHT マウンテンライトWTAPSHUMAN MADEGIRLS DON'T CRYNIKE ナイキAIR JORDAN エアジョーダンTravis SCOTT トラヴィス スコットCLOTSACAI サカイUNDERCOVER アンダーカバー ハンバーガーWind and Sea ウィンダンシーTMT ティーエムティーMARBLES マーブルズ

