ナイキ ダンクロー バイユー

【新品未使用】パリ・サンジェルマン × ナイキ エアジョーダン5 ロー



BAPESTA Studios LA ダンク ベイプスター フラグメント

とりあえずのいいね、コメント大歓迎です!

スニーカー Eytys 白

サイズ感等の相談もお気軽にどうぞ^ ^

NIKE DAYBREAK UNDERCOVER 28cm



asics GEL-LYTE III OG

1枚目が実際に履いた写真です。

New Balance × Bodega U574LGD1 ブルー 26.5



Nike Air Jordan 1 Retro High OG Bred2013

二足セットで出品です

ナイキ エアフォース1 ロー シュプリーム 27.0cm

シラキュースとケンタッキーのヴィンテージ風のカスタムです。ライニングとシューレースは経年で褪色した1985年のダンクのような色味にカスタムしています。

NEW BALANCE M2002RXD GTX BLACK US10 ワイズD

コーヒー染めじゃないので嫌な匂いもなく総合的に自然な仕上がりです。

ルイヴィトン LV トレイナー ラインスニーカー テンポラリー・レジデンシー



新品未使用 NIKE エアヴェイパーマックス EVO 28cm

ケンタッキーの方は6枚目の写真のシューレースのみ付きます。

【美品】NIKE ナイキ エア ズーム G.T. カット2 26.0



NIKE ナイキ 1984年 KOREA製 スニーカー US10美品 レア品

ダンクロー人気ですが、バイユーで且つここまでの仕上がりのものはなかなか無いと思います。被りたくない方やちょうどこの二足欲しかった方いかがでしょうか?

THE 10 NIKE AIR MAX 90 26CM



ナイキ ゴルフシューズ インフィニティ 28.5cm

バラでも出品しておりますので一足のみでも可です。

Nike Air Jordan1 オブシディアン Obsidian UNC



STUSSY CONVERSE CHUCK 70 HI

ご検討よろしくお願いします

NIKE DUNK LOW 節分ダンク27cm 新品 本物ナイキsetsubun



VANS Authentic Pig Suede

メインカラー···ホワイト、ブルー、オレンジ

【新品 即日匿名配送】スタンスミスW 27cm テベマググ コラボ adidas

人気モデル···NIKE ダンク

ナイキ ズームスーパーフライエリート2 27.5 Nike

スニーカー型···ローカット(Low)

アディダス トップテン2000!!

特徴/機能/素材···レザー

商品の情報 商品のサイズ 25.5cm ブランド ナイキ 商品の状態 未使用に近い

ナイキ ダンクロー バイユーとりあえずのいいね、コメント大歓迎です!サイズ感等の相談もお気軽にどうぞ^ ^1枚目が実際に履いた写真です。二足セットで出品ですシラキュースとケンタッキーのヴィンテージ風のカスタムです。ライニングとシューレースは経年で褪色した1985年のダンクのような色味にカスタムしています。コーヒー染めじゃないので嫌な匂いもなく総合的に自然な仕上がりです。ケンタッキーの方は6枚目の写真のシューレースのみ付きます。ダンクロー人気ですが、バイユーで且つここまでの仕上がりのものはなかなか無いと思います。被りたくない方やちょうどこの二足欲しかった方いかがでしょうか?バラでも出品しておりますので一足のみでも可です。ご検討よろしくお願いしますメインカラー···ホワイト、ブルー、オレンジ人気モデル···NIKE ダンクスニーカー型···ローカット(Low)特徴/機能/素材···レザー

商品の情報 商品のサイズ 25.5cm ブランド ナイキ 商品の状態 未使用に近い

NIKE AIR ZOOM G.T CUT 26.5cmadidas スーパースター 80s ヴィンテージ デラックスNIKE AIRMAX95 OG イエローグラデーションエア ジョーダン 1 LOW ウィメンズシューズADIDAS SKATEBOARDING SAMBA ADVエアジョーダン4 スパイズ JORDAN SPIZIKE 値下げNIKE AIR JORDAN 11 CONCORD US9.5