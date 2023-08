★フォロー割・おまとめ割ございます★

【商品説明】

champion(チャンピオン)のワンポイント刺繍ロゴ ハーフジップ ナイロンプルオーバージャケットです。

フロントと左腕と後ろ首元に定番のワンポイント刺繍ロゴがあります。

なかなか珍しいハーフジップのプルオーバー。

ゆるだぼに着られる2XLサイズ。

人気色のグリーン

当店のチャンピオンがまとめて見れます!

#US古着のチャンピオン

【サイズ】

【肩幅】67センチ

【身幅】77センチ

【着丈】75センチ

【袖丈】69センチ

※お手持ちのお気に入りサイズの衣類を、採寸されて比較していただくとサイズ感がわかりやすいかと思います。

【コンデションタイプ】・・・EX

【M】新品・デッドストック

【NM】新品同様に綺麗なコンディション

【EX+】若干の使用感はあるが、状態の良いUSED

【EX】使用感はあるが、目立つダメージや大きな汚れはない

【VG+】使用感と部分的に若干のダメージや汚れあり

【VG】過度の使用感、目立つダメージや汚れあり。使用は可能

【G】ジャンク品 (コレクションなどに)

※入荷中したお品物はクリーニング後、スチームアイロンにてお手入れさせていただいております。

※画像の色については光の加減やお使いの機器により、実物とは若干色合いが異なる場合がございます。

※購入いただいた商品に万が一大きな不備がございましたら受取評価前にご連絡ください。

出来る限りのご対応をさせていただきます。

上記を十分にご理解頂いた上での取引をお願い致します。

no.353205817

商品の情報 商品のサイズ 2XL(3L) ブランド チャンピオン 商品の状態 目立った傷や汚れなし

